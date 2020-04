A covid-19 mata menos nos países com pessoas vacinadas com a BCG?

A vacina da BCG pode conferir uma protecção parcial contra a covid-19, atenuando os casos mais graves e reduzindo a mortalidade? Há alguns estudos que sugerem que sim, mas também há muitos cientistas que defendem que é preciso esperar por resultados em ensaios clínicos antes de avançar para qualquer tipo de medida. Na última semana foi divulgado mais um estudo, assinado por investigadores na Índia, que também conclui que há “uma marcada diferença” na média da taxa de mortalidade entre os dois grupos de países, com e sem vacinação da BCG. Sem BCG a média é de 5,2% e com a vacina a média é 0,6%.

Entre muitas outras hipóteses, surgiu recentemente a possibilidade de existir uma ligação entre a estratégia de vacinação da BCG e a mortalidade e morbilidade associadas à covid-19. A relação pode parecer totalmente casual e até inusitada. O que é que a imunização contra a tuberculose pode ter a ver com este novo coronavírus? Pode ter. “Sabe-se que a vacinação BCG tem efeitos de protecção em algumas doenças, para além da protecção contra a tuberculose, e que o mecanismo da trained immunity poderá explicar isso”, explica ao PÚBLICO o cientista português Paulo Bettencourt, que trabalha no Instituto Jenner da Universidade de Oxford, no Reino Unido. No início deste ano, o investigador assinou um artigo na revista de acesso aberto npj Vaccines (do grupo da Nature), como primeiro autor de um trabalho que identifica novos antigénios (moléculas estranhas ao organismo que desencadeiam uma resposta imunitária) que poderão ser usados para um reforço da BCG.

Por saber do que fala, Paulo Bettencourt pede cautela. “Neste momento, ainda é muito cedo para se tirar qualquer conclusão de que a BCG promove alguma protecção especificamente contra a covid-19. É preciso fazer ensaios clínicos para produzir evidência científica de que a BCG tem um efeito sobre a covid-19. Presentemente, há ensaios clínicos a decorrer na Austrália e na Holanda para responder a esta questão. Admito que a BCG possa ter um efeito protector parcial contra a severidade da covid-19, mas não contra a infecção do SARS-CoV-2”, refere o cientista, que insiste: “Volto a dizer que ainda não há essa evidência científica formal.”

As provas de uma protecção alargada da BCG a outras doenças (até mesmo no cancro da bexiga) existem, mas ainda não existem para a covid-19. “Teremos de esperar pelos resultados dos ensaios clínicos”, conclui Paulo Bettencourt, que sublinha ainda que dois dos artigos divulgados sobre este assunto são pré-publicações (sem revisão por pares) disponíveis numa plataforma de acesso aberto.

Ensaios clínicos em curso

“A protecção oferecida pela vacina BCG ao SARS-CoV-2 tem sido atribuída aos seus efeitos inespecíficos [NSE, na sigla em inglês]”, constatam os autores do artigo divulgado na última quarta-feira na plataforma de acesso aberto MedRXiv. Devi Dayal e Saniya Gupta são investigadores no Departamento de Pediatria do Instituto de Educação e Investigação Médica em Chandigar, na Índia, e lembram que a “gama de NSE” conhecidos da BCG inclui, por exemplo, uma redução na incidência de infecções respiratórias em crianças e efeitos antivirais. “Para vários vírus, como vírus sincicial respiratório [para o qual não há vacina], febre-amarela, vírus do herpes simples e vírus do papiloma humano, foi observado um efeito in vitro ou in vivo favorável em vários estudos”, sustentam ainda.

O artigo adianta que com base nesta hipótese de protecção parcial contra a “susceptibilidade e/ou gravidade da infecção por SARS-CoV-2, mesmo durante a epidemia, alguns países como a Austrália e a Holanda, que não praticam a vacinação de rotina com BCG, já lançaram rapidamente ensaios clínicos de fase 3”. A 17 de Março também foi noticiado que uma equipa de investigadores do Instituto Murdoch, na Austrália, iria testar em quatro mil profissionais de saúde com covid-19 uma vacina utilizada para tratar a tuberculose, para verificar a eficácia na mitigação dos sintomas da doença. “Embora originalmente tenha sido desenvolvida para tratar a tuberculose e de ainda ser administrada a mais de 130 milhões de bebés anualmente, [a vacina do] BCG (bacilo de Calmette-Guérin) também reforça outros aspectos do sistema imunitário”, explicou um dos investigadores do Instituto Murdoch, em Melbourne, citado pela agência de notícias AFP.

A única vacina contra a tuberculose é a BCG, administrada por via intradérmica nos recém-nascidos e usada desde 1921 em todo o mundo. Em Portugal, em 2016 a Direcção-Geral de Saúde alterou a indicação da vacina que passou de universal para selectiva, abrangendo hoje apenas as crianças que são identificadas nas maternidades como pertencentes a grupos de risco. Apesar da protecção que garante, a imunização é menos eficaz contra algumas formas graves da doença e infecções pulmonares em adolescentes e adultos.

No artigo publicado na quarta-feira, os autores argumentam que foi na sequência de outros trabalhos publicados recentemente que decidiram “comparar o impacto da covid-19 em termos de taxas de mortalidade por casos (CFR, na sigla em inglês) entre países com alta carga de doenças e aqueles com políticas de revacinação da BCG, presumindo que as práticas de revacinação forneceriam protecção adicional à população contra a covid-19”. E concluem: “Encontrámos uma diferença significativa na CFR entre os dois grupos de países. Os nossos dados também apoiam a visão de que a vacinação universal com BCG tem um efeito protector na evolução da covid-19, provavelmente impedindo a progressão para casos mais graves e mortes”.

Falta confirmar a hipótese

Para confirmar este e os outros estudos apresentados até agora sobre o mesmo tema é urgente avançar para ensaios clínicos capazes de confirmar esta possibilidade, sobretudo nos países que não têm uma “política universal de vacinação da BCG”. Os autores admitem que o estudo tem limitações que passam, por exemplo, pelo facto de a taxa de mortalidade da covid-19 ser influenciada por uma série de factores (como o tipo de medidas adoptadas e os recursos de saúde disponíveis em cada um dos países), mas também frisam que a garantia de uma protecção parcial com a BCG podia ser particularmente importante em países com poucos recursos para responder a esta pandemia.

Um dos estudos publicado no final de Março na mesma plataforma sobre o mesmo tema é assinado por uma equipa do Departamento de Ciências Biomédicas do Instituto de Tecnologia de Nova Iorque (EUA) liderada por Aaron Miller. Na análise são apresentados vários exemplos, sem nenhuma referência a Portugal. “Por exemplo, a Espanha iniciou sua política universal em 1965 que durou até 1981 (16 anos) e tem uma alta taxa de mortalidade (29,5 mortes por milhão de habitantes). Por outro lado, a Dinamarca iniciou sua política em 1946 e terminou-a em 1986 (40 anos) e tem quase dez vezes menos mortes por milhão de habitantes, com 2,3 mortes”, referem no trabalho publicado a 28 de Março.

No entanto, este trabalho de Aaron Miller foi já duramente criticado por outros investigadores, nomeadamente numa carta publicada na Nature onde se adianta que “há perigo em dizer que existem provas de que uma vacina secular pode aumentar a imunidade em indivíduos, fornecendo protecção inespecífica a outras doenças e, por extensão, protegendo contra covid-19 ou reduzindo a gravidade da sua manifestação com base apenas nesta análise”. É preciso esperar pelos resultados de ensaios clínicos, avisa-se mais uma vez, na carta onde são apresentadas as várias críticas ao trabalho.

Há ainda um outro estudo assinado por uma equipa com investigadores dos EUA, da Irlanda e de Itália, liderado por Paul Hegarty, um urologista especialista em cancro da bexiga, sobre o mesmo tema e onde são apresentados dois mapas que ilustram as diferenças claras entre a mortalidade por covid-19 nos países onde há e onde não há uma estratégia de vacinação da BCG. O artigo foi publicado na revista UroToday e, entre outros dados, refere-se que a BCG também terá mostrado algum tipo de efeito protector (aumentando as respostas dos anticorpos) durante a epidemia de gripe A, em 2009.

A verdade é que a comunidade científica tem procurado freneticamente soluções para tratamento e cura deste problema de saúde pública. Tudo o que faça a diferença (por pequena que seja) pode ser importante. Mas é sempre preciso apresentar provas da segurança e eficácia que qualquer solução proposta. Sejam velhas drogas com uma nova indicação, novas drogas concebidas especialmente para derrotar o SARS-CoV-2 e tratar a doença, uma nova vacina capaz de o eliminar da face da Terra ou uma velha vacina que confere uma protecção parcial que pode evitar mortes e travar os casos mais graves, todos os esforços importam.