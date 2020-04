Preocupação num lar de pessoas com deficiência em Vila do Conde: 83 dos 94 residentes com testes positivos

O alerta soou com uma pessoa que teve um acidente cerebral vascular e foi assistida no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Agora, 83 residentes e 16 funcionários do Centro de Apoio e Reabilitação de Pessoas com Deficiência de Touguinha, em Vila do Conde, estão com covid-19. E os números ainda podem crescer, já que 27 funcionários aguardam o resultado dos testes que fizeram este sábado.

Os detalhes vão sendo esclarecidos, por telefone, pelo mesário da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, Rui Maia. Aquela pessoa ali residente sofreu um AVC no dia 31 de Março. Saiu da quinta situada no interior do concelho de Vila do Conde, numa ambulância, sem quaisquer sintomas de covid-19. No dia 2 de Abril, um telefonema do Pedro Hispano. Por rotina, tinham-lhe feito um teste e dera positivo. Em menos de um amém, a apreensão estava instalada. “Se aquela pessoa, sem febre, sem tosse, sem dificuldades respiratórias, tinha covid-19, quem podia garantir que outras não teriam?”

O cabo dos trabalhos arranjar os testes. “Foi preciso muita insistência”, salienta. “Falámos com toda a a gente.” Por toda a gente entenda-se “a autoridade de saúde local, o centro hospital, os laboratórios”. Sempre convencidos de que estavam perante “um pequenino foco”. “Ninguém espera isto”, repete. “Só soubemos porque testámos toda a gente. Não havendo sintomas, a indicação nem é para testar. Nós é que fizemos questão”.

Primeiro, foram testadas “as pessoas mais próximas, as que tinham tido contacto directo” com a pessoa infectada. Depois, foram “alargando os testes a toda a comunidade”. Sempre no escuro. “Os primeiros sintomas só surgiram esta semana, na quarta e na quinta”, afiança Rui Maia.

Dois centros dentro da quinta

A contaminação é quase generalizada. Dos 94 residentes testados, 83 acusaram covid. Esses permanecem quase todos no lar residencial, que ocupa dois edifícios, um com cinco unidades, outro com uma. Até agora, apenas um seguiu para uma unidade de saúde. “Tem problemas associados. Como apareceu febril, enviámos para o hospital.” De resto, Rui Maia conta “quatro residentes com febre”.

Neste momento, é como se existissem dois centros dentro da quinta. Uma cerca sanitária separar a “zona contaminada” da “zona limpa”. Há espaços específicos para descontaminação de profissionais e áreas de circulação. E uma equipa de saúde reforçada, com enfermeiros e médicos em permanência.

​Os 11 residentes não infectados fazem a sua vida no centro de actividades ocupacionais, entretanto sujeito a uma transfiguração — afastaram-se mesas e cadeiras e montaram-se camas. Há mais três residentes mas encontram-se em casa de familiares, para onde já antes tinham sido levados.

Seguindo as orientações da Segurança Social, o Centro de Apoio e Reabilitação de Pessoas com Deficiência de Touguinha tem estado a funcionar em espelho, isto é, partiu a equipa em duas: metade em casa, metade ao serviço. Dos 49 ao serviço, foram testados 22 que trabalhavam directamente com os residentes e 16 obtiveram resultados positivos e 6 negativos. Os outros, que prestam serviços de apoio, só este sábado se sujeitaram ao teste.

Os funcionários foram sendo substituídos, a passada sexta-feira e este sábado, à medida que foram terminando os seus turnos, afirma o mesário. “Tínhamos uma equipa no exterior pronta para entrar.” Ponta é como quem diz, porque não se sujeitou a testes. Isso só irá acontecer nos próximos dias, “assim que for possível”. Tem estado a entrar, “toda equipada, com fatos, máscaras, óculos, luvas”. E a esperança (ou a fé) de que, o tempo que esteve em casa sem sintomas, seja, de facto, um indicador de que não contraiu o coronavírus.

Os utentes são homens e mulheres, quase todos com deficiência mental, todos já adultos, a maior parte na meia-idade, alguns já perto dos 60 anos ou a ultrapassá-los. O mesário nota “apreensão”. “As pessoas estão [emocionalmente] instáveis”, admite. “Este panorama assusta sempre. Os familiares estão tranquilos dentro do possível. Sabem que estamos a fazer tudo, que temos um plano de contingência.” Nenhum funcionário se recusou a assumir o turno. A instituição terá de começar já a preparar a próxima mudança de turno, recorrendo a funcionários das suas outras valências.

Um mistério permanece. Como é que o vírus entrou ali dentro? “Não fazemos ideia”, diz. Desde o dia 12 de Março a Segurança Social deu ordens para suspender visitas e saídas não urgentes. “A única coisa que se fazia era ir a consultas inadiáveis, de resto, tudo fechado”, afirma. “Talvez tudo tenha começado com uma saída ao exterior ou uma pessoa assintomática. Tivemos todos os cuidados.”

Caso único, por enquanto

Segundo Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas, este é caso único. “Pode haver um ou outro caso positivo em lares residenciais das misericórdias, mas nada assim. Ninguém está livre que não possa acontecer, não é?”

Por precaução, a União começou este sábado a fazer testes no Centro de Apoio a Deficientes Profundos João Paulo II, o maior do país, com lotação para 192 pessoas. O mesmo planeia fazer nos lares de Borba e Santo Estêvão. “Não temos ninguém com sintomas, queremos fazer isto por uma razão muito simples: estas pessoas têm muita dificuldade em expressar-se, não dizem que têm a garganta seca, que lhes dói. São os mais frágeis dos mais frágeis.”