Covid-19: casos aumentaram apenas 3,3%. Há mais 515 infectados em Portugal, mas mais 35 mortos

Portugal regista até este sábado um total de 15.987 casos confirmados de covid-19 – um aumento de 3,3% face ao dia anterior – e um total de 470 mortes, mais 35 do que na sexta-feira. Existem ainda 266 doentes recuperados. Os números foram divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Actualmente estão internadas 1175 pessoas e 233 estão nos cuidados intensivos – mais sete pessoas do que na sexta-feira. Há 266 pessoas que recuperaram da pandemia, mais 33 do que no dia anterior – para uma pessoa ser considerada “curada”, são precisos dois testes negativos.

O Norte do país continua a ser a região com mais casos: são 9.264 casos de infecção e 258 mortes. Mas em termos de concelhos, é o de Lisboa o que mais casos de infecção tem: são 867, seguindo-se o concelho do Porto com 852​.

No entanto, os números reais poderão ser mais elevados, uma vez que estes casos são os que estão registados na plataforma SINAVE.

Segundo os dados da DGS, aguardam ainda por resultado laboratorial 3.961 testes à covid-19.

Quase 2 mil profissionais de saúde infectados

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou este sábado que na totalidade de 15.987 infectados, 1849 são profissionais de saúde. Deste número, 488 são enfermeiros, 276 são médicos e 1085 desempenham outras profissões na área. Não há informação concreta sobre o número de profissionais de saúde que estarão em unidades de cuidados intensivos.

A taxa de letalidade global (calculada com base nos casos registados em todas as idades) situa-se nos 2,9%. No entanto, o número sobe para 10,6% nas pessoas com mais de 70 anos, informou a ministra da Saúde, Marta Temido, na habitual conferência de imprensa. Do total de mortes, 252 correspondem a homens e 218 das vítimas mortais são do sexo feminino.

Na sexta-feira tinham sido confirmadas 435 mortes e um total de 15.472 casos de covid-19 – um aumento de 10,9% face ao dia anterior.

SNS não vai pagar todas as despesas dos privados

Na conferência de imprensa, a ministra da Saúde recusou também que deva ser o Estado o responsável pelo pagamento das despesas dos doentes “que se dirigiram, por sua livre vontade, a prestadores privados”. “A porta de entrada é a Linha Saúde, como sempre dissemos”, vincou Marta Temido. Em causa estão as declarações dos grupos de saúde privados Lusíadas Saúde e Luz Saúde que admitiram cobrar ao Serviço Nacional de Saúde todas as despesas relacionadas com doentes covid-19.

A ministra desmentiu ainda que exista uma “lei da rolha", como acusam alguns autarcas. “Quero esclarecer inequivocamente que não há qualquer proibição de partilha de informação. Há sim um apelo claro a que todas as entidades que integram o Ministério da Saúde, em especial as autoridades locais e regionais de saúde, se concentrem no envio de informação atempada e consistente para o nível nacional”.

Marta Temido nota que divulgar casos pontuais em regiões onde não há muitos doentes poderá violar a privacidade dessas pessoas. “Acresce pela dimensão de alguns dados a possibilidade de violação do segredo estatístico”, reforçou.

Portugal está em estado de emergência pelo menos até 17 de Abril, mas o Governo já admitiu que deverá renovar as restrições até meados de Maio. Actualmente e até segunda-feira, as restrições de circulação estão mais apertadas e proíbem a população de se deslocar para fora do concelho, salvo em situações autorizadas, como questões de saúde ou de trabalho.

Por todo o mundo, há mais de 1,6 milhões de pessoas infectadas e mais de 96 mil mortes, segundo os números compilados pela agência francesa AFP. Os Estados Unidos são o país mais afectado em número de casos, com mais de meio milhão de casos confirmados e 18.586 mortos, continuando a Europa a ser o continente com mais casos contabilizados. A Itália é o país europeu com maior número de mortes (18.279), seguida de Espanha (15.843), de França (12.210) e do Reino Unido (7978). A Rússia tem 13.584 casos confirmados e 106 mortos.

A pandemia afecta já 52 dos 55 países e territórios de África, com quatro países – África do Sul, Argélia, Egipto e Marrocos - a concentrarem mais de metade das infecções e mortes associadas ao novo coronavírus. A África do Sul tem o maior número de casos (2.003), com 24 mortos, mas o maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (256), que tem 1.761 infectados.