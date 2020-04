Começaram a sair os primeiros presos das cadeias

Começaram a sair este sábado das cadeias os primeiros presos abrangidos pelo regime decretado pelo Governo para proteger os reclusos da infecção por coronavírus.

Ao todo, e pelas informações fornecidas esta semana ao Parlamento pela ministra da Justiça, Francisca van Dunem, serão libertadas até 2000 pessoas, mas estimativas do próprio Ministério da Justiça fazem subir este número até aos 2246 reclusos. Seja como for, isto não inclui ainda os indultos que o Presidente da República irá decretar pelo mesmo motivo, processo que está mais atrasado e que terá como alguns dos principais critérios a idade e o estado de saúde dos presos que vierem a pedir clemência a Marcelo Rebelo de Sousa.

Já o perdão decidido pelo Governo, e que abrangerá os tais 2246 reclusos, destina-se a pessoas que estão a cumprir os dois últimos anos de pena ou que estão presas por crimes menores, e às quais foram decretadas penas com uma duração máxima de dois anos.

Quem cometeu considerados hediondos, como homicídio ou abusos sexuais, manter-se-á preso, o mesmo sucedendo com quem está a cumprir pena por corrupção. Os delitos praticados por políticos ou representantes do Estado em exercício de funções também estão excluídos. A sair das cadeias estão ainda reclusos aos quais foi dada uma saída precária de 45 dias, que em circunstâncias normais não dura mais de três. Estes presos estão proibidos de sair de casa praticamente em todas as circunstâncias, período ao fim do qual poderão ou não ter de regressar à prisão. Caso voltem, serão sujeitos a uma quarentena de 14 dias atrás das grades.

O director-geral da Reinserção e serviços prisionais, o procurador Rómulo Mateus, confirmou ao PÚBLICO que as libertações estão a ter lugar desde esta manhã, à medida que os tribunais de execução de penas vão deixando pronto o expediente necessário. É por exemplo o caso da cadeia de Custóias, em Matosinhos.

Como muitos reclusos não moram no concelho da cadeia, os serviços prisionais passaram-lhes um comprovativo para poderem circular, uma vez que é obrigatório o recolhimento em casa até ao próximo dia 13 por causa da pandemia covid-19, explicou o mesmo responsável. “Aqueles que não tiverem transporte para chegarem a casa sairão na terça-feira”, acrescentou Rómulo Mateus.

O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional critica a forma no seu entender apressada como está a ser feita esta libertação e dá alguns exemplos: “Como não tinham medicamentos suficientes para todos os que vão sair por 45 dias, as farmácias dos estabelecimentos prisionais estão a dispensar-lhes medicação apenas por uma semana, passando-lhes receitas para o restante tempo. Mas como estes reclusos têm a obrigação legal de ficarem em casa, se quiserem sair para ir à farmácia vão ter de pedir autorização para o fazerem aos serviços prisionais”. Também não havia nos cofres das cadeias dinheiro suficiente para lhes entregar, acrescenta.

“Foi tudo feito em cima do joelho pelo director-geral dos serviços prisionais para não deixar mal o Governo”, resume o dirigente sindical, acrescentando que na cadeia de Izeda, em Bragança, quatro dos 20 reclusos que podiam ser libertados preferiram ficar atrás das grades, por não querem sujeitar-se aos 14 dias de quarentena em caso de regresso.