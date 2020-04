Autarcas exigem derrogação da directiva do Ministério da Saúde que proíbe informação sobre covid-19

Há vários autarcas no país a exigir a derrogação da directiva do gabinete da ministra da Saúde que - numa “decisão cega”, criticam - instruiu os delegados de saúde pública de cada município para não divulgarem as estatísticas locais diárias relativamente às pessoas infectadas com covid-19. A ministra Marta Temido negou neste sábado a existência de qualquer proibição, mas acabou por confirmar, e justificar, a orientação dada às autoridades de saúde locais.

“Vamos exigir a derrogação a directiva no mais curto espaço de tempo. Primeiro, porque impede os autarcas de terem acesso a informação útil, que não viola os direitos dos cidadãos; e, segundo, porque representa uma menorização do poder autárquico”, declarou ao PÚBLICO o presidente da Câmara de Chaves, o socialista Nuno Vaz Ribeiro.

Na passada sexta-feira, as administrações regionais da tutela informaram os delegados de saúde pública de cada município que lhes estava vedada a divulgação diária da estatística local e que deviam restringir-se aos dados disponibilizados pela Direcção-Geral da Saúde (que se têm revelado menos actuais do que os dos municípios e, segundo a Câmara de Chaves, até “altamente discrepantes”.

O caso foi tornado público pelo presidente da Câmara de Espinho, mas outras vozes se juntaram à do social-democrata Joaquim Pinto Moreira, que disse não prescindir do direito de informar diariamente a população sobre a evolução epidemiológica local da pandemia da covid-19.

Pinto Moreira fala de “censura” e promete queixar-se a Marta Temido. “Vou escrever à ministra da Saúde e espero que haja bom senso para derrogar esta ‘lei da rolha’. Isto é verdadeiramente o ‘lápis azul’ da censura”, declarou ao PÚBLICO o autarca, observando que esta falta de informação “afecta a resposta das autarquias relativamente a quem está em isolamento profiláctico”.

Na habitual conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia, a ministra da Saúde negou neste sábado qualquer “proibição de partilha de informação” a nível local ou regional. “Quero esclarecer inequivocamente que não há qualquer proibição de partilha de informação. Há, sim, um apelo claro a todas as entidades que integram o Ministério da Saúde, em especial às autoridades locais e regionais de saúde, que se concentrem no envio de informação atempada e consistente para o nível nacional. Boletins parcelares podem ser causadores de análises fragmentadas. Acresce, pela dimensão de alguns dados, a possibilidade de violação do segredo estatístico”, disse Marta Temido, aludindo ao facto de, em meios mais pequenos, ser mais difícil preservar a identidade das pessoas contagiadas.

O autarca de Chaves, que é também vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, não aceita esta posição do Ministério da Saúde e revela que, juntamente com os restantes presidentes de câmara de Boticas, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar (que fazem parte da CIM) está a preparar uma resposta a remeter à ministra Marta Temido, mas também ao ministro da Administração Interna, Eduarda Cabrita, que tutela da Protecção Civil.

“Não vamos aceitar isto e, se o Ministério da Saúde considera que há autarcas que não estão a ter boas práticas neste processo, o que tem a fazer é corrigir essas práticas e manter os autarcas informados sobre a situação nos seus concelhos” em termos de pandemia de covid-19, defende Nuno Vaz Ribeiro. “Vamos tomar uma posição conjunta e manifestar por escrito a nossa posição muito crítica, na qual ficará claro que não aceitamos esta atitude de censura e de falta de confiança nos autarcas que estão limitados ao acesso à informação”, acrescenta o presidente da Câmara de Chaves que considera que esta informação deve ser também partilhada com as corporações de bombeiros.

O município de Vale de Cambra e a corporação de Bombeiros Voluntários local também reagiram, manifestando-se contra a “sonegação de informação”. Em causa está o balanço diário que estas instituições do distrito de Aveiro vinham fazendo sobre a evolução epidemiológica local da doença, com base em números que lhes eram até aqui disponibilizados pelo delegado de saúde do concelho.

Para o presidente da Câmara de Vale de Cambra, José Pinheiro e Silva, do CDS-PP, a decisão do Governo traduz-se numa “sonegação da informação que a todos prejudica”, sobretudo tendo em conta que neste concelho de quase 26.000 habitantes a autarquia já registava na sexta-feira 100 casos da covid-19 - 51 dos quais num único lar de idosos - e que a contabilidade da DGS estava a apresentá-lo com menos de 50 infecções, há vários dias.

Numa posição tornada pública via rede social Facebook, o autarca sustenta que o comportamento agora imposto pela tutela representa “um claro prejuízo para os concelhos que tinham uma informação correcta em cada dia e assim a comunicavam aos seus munícipes”.

Nessa perspectiva, José Pinheiro e Silva considera a decisão do Ministério da Saúde tão “reprovável” quanto a persistência da “dificuldade em conseguir realizar testes” de rastreio à covid-19, observando que, se não fosse pelo “empenho da câmara municipal, muitos deles não chegavam” ao concelho. com Lusa