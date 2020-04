Misturando o trigo e o joio

Talvez haja quem não saiba que as filas de carros no sentido norte-sul, ao fim da tarde (e antes das duas pontes de Lisboa), sempre foram quilométricas: são muitos milhares de pessoas que trabalham na capital e que regressam a casa — e, apesar de serem menos nesta altura, mesmo assim não são nada poucos. Pois, agora, essas pessoas vêem-se metidas “no mesmo saco” das “outras”, sendo insultadas em todo o lado (desde as TV até às redes sociais), e apresentadas como criminosas, muitas vezes com imagens que as identificam.

Ora, se o Governo queria, de facto, impedir que viesse gente para o Algarve (e isso seria muito bom), mandava fazer isso mais a sul, numa outra portagem, depois de passados os “dormitórios”, para não infernizar ainda mais a vida de quem a eles legitimamente regressa. Seria mais eficaz, poderia até apanhar, de uma só vez, as pessoas que atravessassem as duas pontes e, acima de tudo, não chatearia que mora na margem sul, sendo até bem mais penalizador para os infractores que, já longe de casa, tivessem de voltar para trás. E, além do mais, abrangeria, nesse controlo, algumas das centenas de milhares de pessoas que, residindo na margem sul, quisessem rumar até cá. Mas não daria o espectáculo pretendido, pois não?

Carlos Medina Ribeiro, Lagos

Covid-19: e o amanhã?

Além das repercussões económicas, existirão repercussões na democracia e sociedade. Vivemos vidrados todos os dias numa curva, mas vislumbra-se um padrão de intensificação dos poderes dos Estados pelo mundo fora. Será razoável de entender a momentânea necessidade de estados de emergência, mas apenas o tempo estritamente necessário. Mais do que nunca necessitamos de estar atentos a todas as situações que nos rodeiam. Usemos a nossa querida liberdade para sermos os cidadãos por qual o mundo hoje anseia. Fiquem em casa. E quanto ao amanhã?

O amanhã encetará mudanças profundas no mundo que nós conhecemos em todos os níveis da nossa existência. A normalidade como a conhecemos, irá deixar de existir. Mas como conforto verificamos que em toda a história da humanidade, o humano se adaptou. Do caos que vivemos hoje, resultará uma nova ordem. Com todas as dúvidas e inquietações, haverá um novo amanhã. Haja esperança.

Telmo Ferreira, Vila Nova de Gaia

Parasitas

Recebi um email que me deu alguma satisfação, pois trazia dezenas de filmes portugueses antigos, ideal para estes dias. Só que trazia um passageiro clandestino. Qual Alien. Depois outro diferente com o mesmo parasita, mas noutro façanha e depois mais outro! Contactei um amigo conhecedor destes meandros e ele sossegou-me, afinal não passava de uma estratégia para estar sempre a aparecer. E não é que tinha razão. Agora o parasita vem e diz que até se demite do partido se ao parasitas internos não deixarem de o incomodar. Vejam só. o que não se aprende com o parasita?

Eliseu Gomes, Rio de Mouro