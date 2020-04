Para os índios brasileiros, a destruição trazida pela covid-19 é uma tragédia conhecida

Não foi há muito tempo que as epidemias que atingiam os povos indígenas brasileiros apareciam sob o disfarce de dádivas. Nos anos 1960 e 1970 era prática comum que fazendeiros ou garimpeiros doassem roupas e comida em caixotes infectados com o vírus da varíola e outras doenças altamente contagiosas para que os índios que viviam em terras cobiçadas as fossem buscar. Sem a imunidade dos brancos nem o acesso a cuidados de saúde, muitos morreram desta forma numa guerra pela terra em que tudo valia.

Continuar a ler