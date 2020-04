O êxito dos cabazes de produtos frescos deixa de fora o interior envelhecido

O negócio da distribuição de cabazes alimentares porta a porta floresce dia após dia, mas está passar ao lado dos pequenos agricultores. O Algarve é apenas um dos vários espelhos dessa situação, que se expande por muito do interior do país, onde as tecnologias não chegam aos mais isolados e mais idosos, que perderam os mercados de proximidade para escoar os seus produtos. “Ainda não me adaptei à situação”, diz João Cabrita, um produtor de hortícolas, de Alte (Loulé). Os clientes habituais, que o procuravam nos mercados de quarta-feira, em Quarteira, e ao sábado, em Loulé, meteram-se em casa. “O que andarão eles a comer?”, pergunta. As restrições de mobilidade favorecem os circuitos de curta distância, mas a face negra da interioridade não desapareceu. Este agricultor, de 62 anos, domina a enxada, mas não frequenta as redes sociais. “Só tenho um telemóvel, de 20 euros, dos mais baratinhos.”

