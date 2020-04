A perfeita tempestade ou quando uma nova e uma velha epidemia se encontram

Um dos sinais que esta epidemia tem dado, e que tarda em fazer soar os alarmes, é o elevado custo de sermos pouco saudáveis (pago em sofrimento e em perda de vidas). Se esta, como outras epidemias infecciosas, poderão ser consideradas uma inevitabilidade cíclica, o mesmo não se poderá dizer das doenças crónicas não transmissíveis que tardamos em prevenir, e que agora são tão oportunistamente cavalgadas pelo novo coronavírus.

Se atentarmos ao número de infectados que requerem hospitalização, verificamos que a maioria apresenta, pelo menos, uma condição associada, com destaque para as doenças crónicas. Os dados da imagem representativa desta realidade, referem-se à população americana com covid-19 de idade igual ou superior a 19 anos. Estes resultados recentes, são consistentes com os já observados na China e em Itália, que sugerem que os pacientes com condições de saúde e factores de risco subjacentes, incluindo, entre outros, diabetes mellitus, hipertensão, DPOC, doença coronariana, doença cerebrovascular, doença renal crónica e tabagismo, pode estar em maior risco de doença grave ou morte por covid-19.

Foto

Mais A carregar...

Sendo a obesidade e as referidas doenças crónicas uma epidemia antiga e largamente evitável, tal significa, que o sofrimento e as mortes pelo coronavírus, espelham também a inércia dos serviços nacionais de saúde no combate a um estilo de vida inadequado, com destaque para a má alimentação e o sedentarismo. Importa enaltecer que em Portugal, 85% da carga da doença corresponde a doenças crónicas (DC), mais de 50% dos adultos portugueses apresentam excesso de peso e a prevalência da obesidade traduz-se em cerca de um milhão de obesos e 3,5 milhões de pré-obesos.

Duplo fardo

Um grupo etário particularmente visado pela covid-19 são os idosos. Esta realidade explica-se em parte pelo inevitável envelhecimento do sistema imunitário (imunossenescência), que fragiliza os idosos perante as infecções. O que já não é inevitável é o duplo fardo que esta população carrega e que é constituído, por um lado pela obesidade e DC associadas, e por outro lado pela desnutrição.

Ambas as realidades debilitam comprovadamente a capacidade do organismo para vencer uma infecção, como a desencadeada pelo novo coronavírus. Importa enaltecer que segundo o Relatório do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 2017, os idosos são, em Portugal, os que mais sofrem de excesso de peso (81% face aos 58,1% na restante população adulta), de risco de desnutrição (14,8%), estando em número significativo hipohidratados (16,3%) e deficientes em vitamina D (40%), um nutriente essencial ao bom funcionamento do sistema imunitário.

Fisicamente inaptos

A população portuguesa é fisicamente pouco activa, tal como revelam os dados do último Eurobarómetro sobre desporto e atividade física. Este relatório destaca que Portugal é o segundo país de Europa que menos caminha – 29% nunca caminham mais de dez minutos por dia – e o país onde mais pessoas afirmam que não têm interesse ou motivação para fazer atividade física ou desporto (33%).

Sabendo-se do papel insubstituível da actividade física no combate ao excesso de peso e às DC, não é difícil concluir que o elevado sedentarismo da população nacional, constitui mais uma acha para a fogueira das complicações de saúde associadas à infecção pelo novo coronavírus.

Recentemente, um estudo revelou que a obesidade, especialmente nos homens, aumenta significativamente o risco de desenvolvimento de pneumonia em pacientes atingidos pela covid-19. Esta realidade não é propriamente inesperada, pois estudos anteriores já sugeriam que a obesidade estava associada a um pior prognóstico em pacientes com doença respiratória. Acresce que o exercício físico é cada vez mais reconhecido como um coadjuvante do bom funcionamento das defesas naturais, e vários estudos epidemiológicos sugerem também que a atividade física regular está associada à diminuição da mortalidade e das taxas de incidência da influenza e de pneumonia.

Prioridades pós-covid-19

A pandemia que nos tem retido em casa tem, felizmente, os dias contados, tal como aconteceu no passado com outras as epidemias infeciosas. O mesmo não se poderá dizer do excesso de peso e DC associadas, que depois de tudo isto continuarão “de pedra e cal” a ser a principal causa de morte e de perda de anos de vida saudáveis.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A boa notícia é que para esta velha epidemia já há uma “vacina” – chama-se estilo de vida saudável. Não é uma solução gratuita (apesar de não ser um comprimido) pois exige um grande investimento nas pessoas (que não se limita a campanhas de informação), porque implica capacitar a população a cuidar da sua saúde.

Este investimento deveria ser encarado como um desígnio democrático, pois são precisamente os mais desfavorecidos que têm um estilo de vida menos saudável. Mas tal continuará a ser uma miragem, enquanto não derrubarmos vários mitos como, por exemplo, a ideia que as doenças crónicas são uma consequência inevitável da idade ou que só não tem bons hábitos de vida quem não quer.

Será um novo vírus, capaz de trazer um novo olhar sobre um velho desafio de saúde pública, ou tudo ficará igual depois de passada a tempestade?