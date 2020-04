Não uma, mas duas receitas de borrego do chef Diogo Rocha

Diogo Rocha é o chef responsável pelo restaurante Mesa de Lemos, na Quinta de Lemos, em Passos de Silgueiros, e conquistou a primeira estrela Michelin para a região de Viseu, na última edição, o ano passado.

O restaurante funciona no moderno edifício projectado pelo arquitecto Carvalho Araújo que, como se resumia na Fugas, é um ziguezague de cimento e vidro cravado nas pedras que marcam o terreno da Quinta de Lemos. E, embora dê a volta a Portugal, aposta especialmente em produtos da região do Dão, com enfoque naqueles que são cultivados na própria horta da quinta.

Borrego Serra da Estrela DOP Grelhado Ingredientes:

1kg Borrego Serra da Estrela DOP

q.b. Sal

q.b. Piri piri

1.5dl Azeite

0.5dl Vinagre

q.b. Tomilho

q,b. Cominhos

0.3dl Lima

40g Alho Laminado

800g Grelos cozidos Preparação: Tempere o Borrego Serra da Estrela DOP com o sal, o piri piri e reserve duas horas. Faça um molho com o azeite, vinagre, sal, cominhos e lima e emulsione. Leve a grelhar em brasas fortes e com umas hastes de tomilho faça um pequeno “pincel” e vá pincelando o borrego com o molho até estar pronto. ​Num sauté coloque o azeite e alho para saltear os grelos temperando com sal e pimenta. Dica: Pode acompanhar com broa de milho ou uma batata chips.

Mais A carregar...

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O borrego é uma tradição das mesas pascais nas Beiras e, por isso, as propostas do cozinheiro de 37 anos passam por duas formas de confeccionar esta carne ainda jovem, de preferência da Serra da Estrela DOP.

Foto Cabidela de Borrego Serra da Estrela DOP DR

Cabidela Borrego Serra da Estrela DOP Ingredientes:

800g Borrego Serra da Estrela DOP

200g Fressura de Borrego Serra da Estrela DOP (coração, rim, pulmões)

1dl Azeite

20g Alho Picado

100g Cebola Picada

2 uni Folha de Louro

100g Tomate em cubos pequenos

50 g Alho Francês picado

2dl Vinho Branco

q.b. Sal

q.b. Malagueta

300g Arroz

1,2L Caldo de Carne

2 dl Sangue de frango

q.b. Salsa Preparação: Corte em pedaços o Borrego Serra da Estrela DOP e a fressura e junte num tacho com o azeite, o alho, a cebola, o louro, o tomate, o alho francês, o vinho branco e tempere de sal e malagueta. Deixe estufar durante 30 minutos. Em seguida junte o caldo de carne e deixe cozinhar mais 20 minutos. Com o borrego a ferver junte o arroz e deixe cozinhar, rectificando os temperos. Quando estiver praticamente cozido o arroz junte o sangue e deixe ferver 20 segundos e retire do lume. Deixe ficar antes de servir mais 2 minutos e no fim coloque a salsa picada e sirva. Dica: Escolhemos o sangue de frango por ser mais fácil adquirir, mas se conseguir sangue de borrego seria óptimo.