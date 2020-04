Um mundo de histórias com o Museu da Marioneta

O Museu da Marioneta de Lisboa continua a contar histórias, mas agora com outros cenários. No âmbito da iniciativa O Museu em Casa, tentam-se quebrar as distâncias através de conteúdos divertidos e pedagógicos, para ocupar o tempo de miúdos e graúdos.

No site do museu é possível aceder a tutoriais e moldes para construir marionetas, de fios e de cartão, ou outras máscaras que sirvam as personagens do espectáculo levado à cena aí por casa.

Na lista de materiais, vale tudo o que temos guardado para trabalhos do género, aproveitando também a oportunidade para reciclar: cola, fita-cola, tesoura, lápis, canetas, fio de nylon, pregos, cartão, caixas de ovos e de sapatos, entre outras embalagens.

Para aumentar o plantel de fantoches, a secção Recorta e Monta apresenta todas as semanas novos modelos para imprimir, ilustrar e recortar. A quadra não está esquecida: os votos de uma Páscoa feliz vêm acompanhados de um modelo pop-up para fazer à medida das invenções de cada um.