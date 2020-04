Um caderno, uma caixinha de aguarelas e as suas aves ilustradas

Uma engalanada escrevedeira-de-garganta-preta (Emberiza cirlus) agarrada a um ramo espinhoso faz a capa da Fugas desta semana. Um peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) pousado num esteio. Um picanço-real (Lanius meridionalis) predando uma borboleta pavão-nocturno (Saturnia pyri). As ilustrações, a guache e tinta acrílica sobre papel, farão parte do Atlas Europeu das Aves Nidificantes (pela Lynx Edicions, editora catalã que desde 1989 se dedica à edição de livros de ornitologia e natureza — a sua obra mais emblemática é o Handbook of the Birds of the World, enciclopédia de 17 volumes que descreve e ilustra todas as espécies de aves do mundo), sendo Paulo Alves, 30 anos, o único ilustrador português entre os 45 artistas que dão vida a 556 ilustrações.

Continuar a ler