Covid-19: Dicas para trazer aves e natureza ao seu isolamento

— Tome nota das aves que vai vendo desde sua casa e partilhe nas redes sociais as observações com #AvesDesdeCasa. Registe-as também no portal Portugal Aves.

— Experimente ficar uns momentos à janela ou varanda a ver que aves passam e que insectos o visitam. Até pode ajudar a identificar plantas invasoras, participando no projecto Espécies Invasoras em Portugal.

— Faça um comedouro para aves. Embalagens usadas, garrafas de plástico, cascas de laranja ou até peças de loiça que já não use podem criar um posto de abastecimento para os seus visitantes. Encha-o com sementes, aveia ou pedaços de fruta (evite o pão, que é junk food para aves). E não se esqueça de o limpar regularmente para não propagar doenças.

— Acompanhe o dia-a-dia das aves sem sair de casa, com os ninhos-em-directo da Sociedade Espanhola de Ornitologia.

— Descubra as aves que visitam os nossos rios. Passe com o rato por cima de cada ave para ouvir o seu canto, nesta página do Museu del Ter, Barcelona.

— Transforme a sua sala num bosque graças a uma banda sonora natural. Sintonize a Birdsong Radio, da Royal Society for the Protection of Birds.

— Transforme o seu ecrã de televisão ou computador numa janela em directo para um comedor cheio de vida.

— Faça um hotel para insectos na sua varanda ou, com algum jeito, até na janela.

— Pinte aves online.

— Contribua para a ciência sem sair de casa através da Zooniverse, plataforma onde mais de um milhão de pessoas se reúne para auxiliar investigadores nas mais diferentes áreas.

— Treine a sua capacidade de identificação de aves com este quiz do Cornell Lab of Ornithology.

— Faça uma visita (virtual) ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência.

— Apresente aos mais pequenos jogos sobre ciência e natureza.

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves deixa regularmente dicas na sua página de Facebook.