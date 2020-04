Barbara e Jordi criaram uma app para mostrar as aves de Portugal

Barbara olha para fora do ecrã, em direcção ao que imaginamos ser a janela. Desde que o surto de covid-19 colocou o país em casa, é da varanda, na baixa de Faro, que Barbara Pintar e Jordi Sabat espreitam o voo dos pássaros. “Conseguimos ver cegonhas, pardais, melros. E, todas as manhãs, ouvimos os estorninhos.” As andorinhas também já chegaram. Vêem-nas dançar todos os dias frente aos beirais. “E, há pouco, vi uma ave a sobrevoar lá em cima mas não reconheci. Não sei se era um peneireiro”, aponta Jordi do outro lado de uma entrevista por Skype.

