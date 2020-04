Sem Igual: um belo espumante para uma Páscoa atípica

Manoella Branco 2019

Wine&Soul, Pinhão

Região: Douro

Castas: Gouveio, Viosinho, Rabigato e Códega do Larinho

Graduação: 12% vol

Preço: 12,90€ (recomendado)

Pontuação:89/100

Grande equilíbrio, frescura e elegância, num estilo muito assertivo e atraente. Muito bem definido, começa por inundar os sentidos com uma evidência floral, quase exuberante, que nos leva depois para sensações frutadas, corpo insinuante e final elegante e de prolongamento médio. O ritmo, sequência e harmonia com que tudo se sucede testemunham esse rigor e definição que lhe destacam a frescura e a silhueta elegante. Bom parceiro para saladas, peixes frescos e petiscos de Verão. J.A.M

Esporão Reserva 2017

Herdade do Esporão, Reguengos de Monsaraz

Castas: Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira, Cabernet Sauvignon

Graduação: 14,5% vol

Região: Alentejo

Preço: 14,95€ (garrafeirasoares.pt)

Pontuação: 91/100

A mesma sensação de veludo de sempre, aqui aprimorada com a riqueza aromática do ano. O Esporão Reserva, o porta-estandarte da casa pela sua história, importância e volume de produção, continua delicioso. Pelo aroma, pela harmonia na boca, pela sensação de suavidade que suscita, apesar de exibir uma estrutura tânica afinada quer para a mesa, quer para o envelhecimento. Um belo vinho também pela sabedoria da equipa de enologia no trabalho com as barricas, uma matéria na qual David Baverstock e Sandra Alves são exemplares. M.C.

Quinta do Valdoeiro Reserva 2015

Vinhos Messias, Mealhada

Graduação: 13% vol

Região: Bairrada

Preço: 8,90€ (domvinho.com)

Pontuação: 88/100

Um bairradino tradicional, anguloso, preciso e directo. O efeito do tempo começa a moderar-lhe o tanino seco e a equilibrar a sua acidez, mas o carácter original da região continua a salvo. Aroma com fruta e sugestões de caruma, corpo médio, tenso e rugoso, é um vinho que mostra o que vale à mesa. Se numa prova a seco se pode revelar excessivamente básico e rústico, com comida apropriada modera as suas feições e dá muito prazer beber. M.C.

Desalmado 2013

Adega Cooperativa do Cartaxo

Graduação: 14,5 vol

Região: Tejo

Preço: 28,90€ (agarrafeiradefatima.pt)

Pontuação: 93/100

Este tinto é um indiscutível argumento contra as críticas generalizadas que se fazem às cooperativas ou contra as dúvidas sobre o potencial do Tejo. É um magnífico tinto. Rico nos aromas, com fruta de origem a temperar-se com as primeiras notas de garrafa, intenso e suculento na boca, com garra e frescor, forte presença na boca e boa longevidade no palato. O tempo, o estágio de um ano em carvalho francês e o lote de castas onde entram três variedades nacionais e duas francesas conferem-lhe também uma dimensão clássica. Um belo e surpreendente tinto do Cartaxo. Produziram-se 6600 garrafas. M.C.