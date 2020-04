Um Ironman em casa: a ideia maluca de Jan Frodeno rendeu 200 mil euros

Como se tem visto nas últimas semanas, milhões de pessoas têm recorrido à imaginação para não se deixarem vencer pela inércia durante o recolhimento domiciliário imposto para combater o contágio do novo coronavírus. Mas poucos terão sido tão activos como foi neste sábado o alemão Jan Frodeno, que decidiu usar as suas capacidades atléticas para ajudar no combate à pandemia.

Foi em 8h33m39s que o antigo campeão olímpico do triatlo completou, sem sair de casa, a modalidade Ironman da sua especialidade (3,8km a nadar, 180km a pedalar e 42,2km a correr), um evento que foi transmitido em stream através da sua página na rede social Facebook, teve convidados a entrar em directo e que, ao final, recolheu 200 mil e quinhentos euros, que serão distribuídos entre Alemanha (o seu país natal) e Espanha (Frodeno vive em Girona, na Catalunha).

Frodeno começou de manhãzinha, a nadar contra a corrente numa pequena piscina de sua casa, depois passou para uma bicicleta fixa numa corrida virtual e terminou com o equivalente a uma maratona em cima da passadeira. Pelo meio, foi conversando com diversas personalidades do desporto internacional, como o tenista Boris Becker, os ciclistas Fabian Cancellara e Chris Hoy, ou os futebolistas Mario Gotze e André Schurrle.

“Foi diferente e divertido. Ainda bem que conseguimos fazer isto e angariar dinheiro para uma boa causa”, declarou no final o tricampeão mundial de Ironman e campeão olímpico de triatlo em Pequim 2008, uma versão “vitaminada” das provas de triatlo normais - 1,5km de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida.

A ideia apareceu na cabeça de Frodeno quando quase todos os eventos desportivos do mundo foram cancelados por causa do novo coronavírus, incluindo uma prova que iria disputar nesta altura na Baviera: “No início, era apenas uma ideia maluca, comigo a dizer: se não posso ir à prova, faço-a em casa. Quanto mais pensava no assunto, mais me convencia de que tinha de fazer isto. E queria chamar a atenção para conseguir angariar dinheiro.”

Sempre assistido pela sua mulher Emma Snowsill (campeão olímpica de triatlo em 2008, numa prova em que a portuguesa Vanessa Fernandes ficou em segundo), Frodeno completou a sua “loucura”, a que chamou “Triathome”, com um tempo muito longe do seu recorde mundial no Ironman (7h35m39s), mas isso não era o mais importante.

“Não se bateram recordes mundiais e, provavelmente, não vou fazer isto outra vez, nem três vezes”, escreveu o alemão de 38 anos no Instagram. “Mas não há palavras para o que aconteceu hoje. E tudo no conforto da minha casa. Obrigado a todos os que me apoiaram, doaram. Haverá sempre uma manhã depois do dia anterior. Agora, é tempo de família.”