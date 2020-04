Leónia, a paratleta de jiu-jitsu que devia estar no Mundial

Ia ser a viagem da vida de Leónia Braga. Ia participar no Campeonato Mundial Profissional de jiu-jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. No dia 11 de Abril, data reservada às crianças e às pessoas com deficiência, ia vestir o quimono, entrar no tapete, lutar uma e outra vez, sempre até a adversária bater no chão três vezes com a mão, sinal de que quereria parar, de que assumia a derrota. Quem sabe se ainda virá a ser?

Embora Leónia fosse a única paratleta portuguesa inscrita naquele evento internacional, era como se fosse uma multidão. Como esta arte marcial não recebe qualquer apoio do Estado, recorreu à PPL, uma plataforma de financiamento colaborativo. Até lhe custara a acreditar que tanta gente tirara dinheiro do seu próprio bolso para que pudesse realizar aquele sonho repentino e, de algum modo, reparador. Em Portugal ainda se respirava uma certa normalidade e já aquele evento era suspenso por causa da covid-19.

