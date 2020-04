Stephen Malkmus e a vida depois de uma certa banda

Traditional Techniques é uma magnífica surpresa no catálogo Stephen Malkmus. Maquilha-se de folk-rock psicadélico, mas não esconde a natureza do seu autor. Ele sabe que nada poderá fazer quanto ao peso do legado dos Pavement, mas não se deixa abater. A obra que criou desde 2001 não engana. Clássico moderno, o nosso jovem cinquentão.