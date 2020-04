Ébola reaparece na RD Congo dias antes de ser declarado o fim da epidemia

A República Democrática do Congo notificou na sexta-feira um caso de ébola no país, dias antes de dar a epidemia que durou 20 meses por terminada.

O novo caso foi confirmado em Beni, a cidade que esteve no epicentro da epidemia, na região leste do país. O doente morreu na quinta-feira, depois de ter os sintomas da doença durante vários dias.

“Informações preliminares mostram que se trata de um homem de 26 anos da zona de Beni”, disse a equipa multidisciplinar que gere o combate e controlo do ébola no país.

“As nossas equipas, em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, já estão no terreno para investigar e aplicar medidas de saúde pública”, acrescentou a equipa em comunicado.

Não eram declarados casos de ébola no país desde 17 de Fevereiro. E a RD do Congo preparava-se para, neste domingo, declarar terminada a epidemia que surgiu em Agosto de 2018, que matou mais de 2200 pessoas e levou a OMS a declarar “emergência global”.

“Depois de 52 dias sem casos, as equipas de vigilância e resposta no terreno confirmaram um novo caso. Estávamos preparados para que surgissem novos casos”, disse o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Infelizmente, isto significa que a RDC não pode declarar o fim da epidemia na segunda-feira, como se esperava. Mas a OMS continua no terreno e comprometida no trabalho com o governo, com as comunidades afectadas e com os nossos parceiros na luta contra esta doença”, acrescentou.