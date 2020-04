Os nossos reclusos são gado para abate?

As palavras não são minhas: “A prisão de Caxias tinha uma mistura de zonas de estar razoáveis e fracas. No momento da visita, o Reduto Norte estava severamente sobrelotado. As 65 celas (medindo menos de 10 m2) no segundo andar proporcionariam condições materiais adequadas (bom acesso à luz natural, bom estado de conservação, anexo sanitário dividido e adequadamente mobilado) para dois presos. No entanto, acomodavam, na sua maior parte, quatro prisioneiros, às vezes três, o que tornava as condições muito precárias.

