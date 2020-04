Participações sobre corrupção aumentaram 31,7% de 2018 para 2019

Num ano, o Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC) recebeu mais 31,7% de comunicações, que subiram de 604 em 2018 para 796 em 2019. Os dados constam do último relatório de actividades daquela entidade que funciona junto do Tribunal de Contas desde 2008. Corrupção, peculato e abuso de poder continuam a ser os principais tipos de crime associados às decisões judiciais reportadas no ano passado.

