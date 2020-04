A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Hélder Bruno - Tempestade e As Mulheres na Praia

A música tem sempre, inerente a si própria, uma capacidade de fuga. De repente, com todos fechados em casa, o Hélder Bruno envia-nos esta Tempestade e somos projectados para a costa, para a faina marítima, um ambiente em que as mulheres de lenço gritam, os homens puxam as redes com os bois e já nenhum de nós se sente em casa. Só temos de fechar os olhos e música faz o resto.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.