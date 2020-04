Covid Art Museum: o museu nascido da quarentena, para falar sobre ela

É o primeiro museu nascido em período de quarentena e dedica-se a falar sobre ela e sobre o que a provocou: o surto de covid-19. O Covid Art Museum reúne trabalhos de artistas de todo o mundo que retratam como estão a viver o isolamento — e é, como não podia deixar de ser, virtual. Porque num momento em que tudo se reinventa, também novas formas de divulgar arte começam a surgir — esta é uma delas, através de uma conta no Instagram.

A ideia partiu de três publicitários de Barcelona, Emma Calvo, Irene Llorca e José Guerrero, e são eles que fazem a curadoria dos milhares de trabalhos partilhados através da hashtag #CovidArtMuseum. “O nosso critério de selecção consiste em escolher obras que tenham sido feitas durante a quarentena, que transmitam e reflictam o que estamos a viver e a sentir”, explicaram à revista espanhola Yorokobu.

As obras que lhes chegam transportam “mensagens de todo o tipo”: “Muitos falam de amor e união, outros procuram consciencializar; outros têm um enfoque mais cómico ou são simplesmente observações curiosas deste novo cenário em que nos encontramos”, referem. Por serem tantas as interpretações, os criadores do museu não fazem limitações em relação às técnicas utilizadas. Basta percorrer a página para encontrar animações, vídeos, fotografias, desenhos ou ilustrações.

Mas, independentemente das técnicas, há elementos que se repetem em diversas obras. Citados no mesmo texto, os criadores da página referem como a “Arte Covid”, como a baptizaram, recorre frequentemente ao papel higiénico, máscaras, mãos, casas e, claro, ao próprio vírus.

E se, eventualmente, a pandemia vai terminar, não significa que o mesmo aconteça com este museu. “A arte nunca morre”, apontam. “Neste momento, é o nosso arquivo sobre a ‘Arte Covid’ e, no futuro, servirá a todos os que estejam interessados em conhecer como se expressaram os artistas durante esta época.”