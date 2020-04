O pico da epidemia

O PÚBLICO de 8 de Abril, num artigo com chamada à primeira página, dá grande destaque às previsões de uma matemática portuguesa, Gabriela Gomes, segundo as quais “O pico (da epidemia em Portugal) pode já ter passado…”. Na mesma edição do jornal, um artigo de Leonete Botelho dá grande destaque à reunião da véspera no Infarmed em que os lideres políticos ouviram epidemiologistas e outros especialistas. O artigo destaca o facto de os epidemiologistas admitirem que o pico da pandemia em Portugal possa já ter ocorrido. Venho chamar a atenção para o facto de o artigo não identificar um único dos peritos presentes. O leitor é conduzido a aceitar como verdade ou como ciência aquilo que os especialistas presentes transmitiram aos lideres políticos. A meu ver, a não identificação dos peritos presentes, isto é, das fontes, representa a omissão de um elemento de informação importante para o leitor. Por outro lado, incorre no risco de induzir o leitor a assumir algo como evidência científica, sem associação a qualquer fonte, a qualquer estudo, a qualquer análise. Introduz-se a noção de uma autoridade incontestável e dá-se a ideia de que existe consenso e unanimidade entre os peritos ou cientistas. O que até nem é o caso. Não só deviam ser identificados os responsáveis por tais afirmações, com teria sido enriquecedor procurar a existência de eventual contraditório.

Como bem escrevia ontem João Miguel Tavares, é aos políticos que compete decidir, uma tarefa espinhosa. Mas sendo políticos e não peritos, é fundamental assegurar que a sua decisão tem por base a auscultação de opções diversas e a sua sustentação. Note-se que escrevo este comentário não no conforto do isolamento em casa de quem se entretém a opinar “de fora”, mas sim a partir da chamada linha da frente, no hospital, nas respostas à epidemia, vivendo o seu impacto nos recursos de saúde, logísticos e humanos. Ao falar do “pico” da epidemia, tema transversal às conversas e aos meios de comunicação, é fundamental definir-se com rigor do que se fala. (...) Como alguns peritos, nomeadamente colegas meus, epidemiologistas e matemáticos, entendo que a número máximo de pessoas com infecção activa ainda não foi atingido, sendo por isso da maior importância lidar com cuidado com informação que possa resultas num abrandamento das medidas de contenção que tão eficazes se estão a revelar no nosso país.

Pedro Amorim, Serviço de Anestesiologia​ do Hospital de Santo António

Rui Pinto

Rui Pinto saiu da prisão preventiva ficando sob supervisão da PJ. Até que enfim que o famoso hacker vai colaborar com as autoridades. Este mestre da ciência da computação viu reconhecidas as suas capacidades de investigação. Violação de correspondência, sabotagem informática, crimes de acesso ilegítimo são alguns dos crimes de que é acusado pelo Ministério Público. Afinal, Rui Pinto forneceu à PJ matéria a que os investigadores não conseguiram aceder. Rui Pinto devia assinar vínculo profissional com o Estado. As redes de corrupção e compadrio tremem ao ouvir o seu nome.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim