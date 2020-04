No Zoo de Lisboa, há uma cria saída da casca. E em Abril, ovos mil

Num mês habitualmente feito de ovos enfeitados e coelhos, o Jardim Zoológico de Lisboa monta um cenário diferente. O protagonismo do momento vai (quase) todo para a apresentação de uma cria de tartaruga-espinhosa, literalmente a sair da casca.

Nascida a 19 de Julho de 2019, após quatro dias no processo de eclosão, foi depois monitorizada pela equipa de tratadores para garantir o desenvolvimento conforme os parâmetros da espécie. Estes momentos foram filmados e são agora partilhados no canal de YouTube do parque.

A viagem ao mundo selvagem não fica por aqui. A compor o programa da Páscoa, há um conjunto de actividades temáticas como encontros com biólogos e campos de férias virtuais, bem como surpresas à espera dos visitantes.

A habitual Caça aos Ovos é agora online, entre 10 e 12 de Abril, com uma série de pistas escondidas no site do Zoo. O jogo vem com brinde: quem encontrar todos os ovos, fica habilitado a um dos cinco convites duplos atribuídos diariamente, válidos por um ano, para uma visita “em carne e osso” quando as portas do parque forem reabertas (para entrar no sorteio deverá enviar as respostas para [email protected]).

