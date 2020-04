OPEP e Rússia acordam corte da produção para tentar travar queda dos preços

Dois dos maiores produtores de petróleo alinhavaram um corte de produção de 10 milhões de barris por dia para tentar compensar a queda sem precedentes da procura global de petróleo, em plena pandemia de covid-19. Mas o acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia, que se disponibilizaram para reduzir a sua produção própria em cinco milhões de barris diários, cada, não convenceu os mercados.

O acordo definido na reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo com outros países produtores (OPEP+) foi sinalizado durante a madrugada de quinta para sexta-feira, segundo noticiou o Financial Times, mas não convenceu os investidores, tendo o preço do barril de brent (referência para Portugal) reagido com uma queda de 5% para os 31,48 dólares, depois de ter acumulado uma subida de 11% na expectativa de um acordo mais decisivo antes de a reunião começar.

O corte de produção em causa representa 10% do total de produção antes da crise, a maior redução do género desde a criação da OPEP e deverá ser reposto gradualmente até Abril de 2022. E prevê que outros produtores da OPEP+ cortem uns adicionais cinco milhões de barris por dia, em especial os EUA e o Canadá. Este acordo surge na sequência da pressão dos Estados Unidos mas não contou com o apoio de um importante produtor de petróleo, o México, que abandonou a reunião e anunciou que tinha proposto um corte de apenas 100 mil barris por dia, cerca de 10% da sua produção.

Esta sexta-feira, os ministros da Energia das 20 maiores economias (G20) vão reunir-se para ratificar este corte da produção.