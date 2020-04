Covid-19: precários enfrentam “situação de invisibilidade muito forte”

Entrevista

A única certeza que parece haver sobre os efeitos das crises é que o desemprego irá aumentar durante e depois do estado de emergência, diz-nos o investigador Renato Miguel do Carmo. É difícil fazer mais previsões, mas se há lições de outras crises é que o desemprego vem de mãos dadas com a pobreza e que nem todos conseguirão recuperar facilmente.