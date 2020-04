Turquemenistão vai retomar campeonato e com presença de adeptos

A Liga de futebol do Turquemenistão vai ser retomada a partir de 19 de Abril, sendo permitida a presença de adeptos nos estádios, apesar da pandemia de covid-19, anunciou nesta sexta-feira a federação daquele país.

O campeonato foi interrompido em 24 de Março, quando estavam decorridas três jornadas, mas vai ser reactivado dentro de nove dias.

O Turquemenistão, que não tem qualquer registo de infecção pelo novo coronavírus, junta-se, assim, a Bielorrússia, Tajiquistão, Nicarágua e Burundi, os únicos países no mundo cujos campeonatos continuaram a decorrer.

A Liga do Turquemenistão, que é disputada por oito equipas, é liderada pelo Kopetdag Asgabat, com mais um ponto e um jogo do que o Ahal, segundo colocado.