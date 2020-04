Jogos com História: Dobradinha do Atlético com toque de Antic

Na semana em que Radomir Antic nos deixou, recordamos a primeira, e única, época em que o Atlético de Madrid conquistou a Liga espanhola e a Taça do Rei. O último jogo do campeonato foi com o Albacete, a 25 de Maio de 1996. E o golo que desbloqueou a festa “colchonera” saiu da cabeça de Diego Simeone. Esse mesmo.