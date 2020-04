Barcelona entra em crise directiva após demissão de seis dirigentes

Seis dirigentes do Barcelona apresentaram a sua demissão da direcção do clube catalão, levando a uma crise sem precedentes o emblema que actualmente é o campeão espanhol de futebol e que liderava isolado, com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid, a Liga espanhola no momento em que ela foi interrompida devido à pandemia de covid-19.

Os agora demissionários protestam contra aquilo que consideram ser uma situação de “caos” num dos clubes mais ricos do mundo, que tem sido afectado com uma queda abrupta de receitas devido ao novo coronavírus, e a polémicas e protestos entre adeptos nos jogos da equipa antes de o campeonato espanhol ter sido suspenso.

É convicção dos dirigentes que abandonam a direcção do Barcelona que Josep Maria Bartomeu, actual presidente do clube, não tem sabido lidar com as consequências que a pandemia de covid-19 tem originado e que levou a um corte de 70% no salário dos futebolistas da principal equipa do clube.

Entre os demissionários estão dois dos quatro vice-presidentes - Emili Rousaud e Enrique Tombas. A estes elementos juntaram-se também vários directores: Silvio Elias, Josep Pont, Jordi Calsamiglia e Maria Texidor.

Numa carta explicativa publicada na imprensa esta sexta-feira, os demissionários pediram a Josep Maria Bartomeu para convocar eleições antecipadas e manifestaram o seu descontentamento com o facto de o clube ter contratado, no início este ano, uma empresa externa (a I3 Ventures), para fazer o acompanhamento da cobertura mediática do Barcelona nas redes sociais.

Também os adeptos têm manifestado a sua insatisfação em relação a Bartomeu, que lidera os destinos do clube desde 2014. Nos últimos dois jogos do Barcelona no Camp Nou esses protestos foram bastante audíveis.

Bartomeu, por seu lado, negou as acusações de que esta empresa tivesse criado perfis falsos para denegrir nas redes sociais futuros candidatos presidenciais, bem como antigos e actuais jogadores, mas acabou por rescindir o contrato com a referida empresa.

As receitas do Barcelona no último ano atingiram os 841 milhões de euros, segundo a empresa de consultadoria Deloitte. O clube venceu oito dos últimos 11 campeonatos espanhóis de futebol.