Há um antes e um depois de Ozu?

Viagem a Tóquio (1953) é um dos filmes maiores da história do cinema. Nos últimos anos, as estreias e lançamentos em DVD da Leopardo Filmes deram ao seu autor o estatuto em Portugal que a sua escassa divulgação fora do circuito cinéfilo, até aqui, não tinha conseguido. Sim, Yasujiro Ozu (1903-1963) é um dos grandes mestres, ao mesmo nível de um Hitchcock, de um Ford, de um Godard. Mas foi preciso que Daniel Pereira, jovem produtor de cinema, recorresse ao crowdfunding para publicar em português a biografia definitiva de Yasujiro Ozu, Ozu: His Life and Films, editada em 1974 pelo americano Donald Richie (1924-2013), talvez o maior especialista ocidental sobre o cinema e a cultura japonesas.

Continuar a ler