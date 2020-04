Covid-19: Como se paga aos artistas que actuam online?

Mal as pessoas começaram a ficar confinadas às suas casas, uma enorme quantidade de músicos entrou-lhes porta dentro via online e através de plataformas como o Instagram, o Facebook ou o YouTube, entre outros, seja em Portugal ou no resto do mundo. Com muitas datas canceladas ou adiadas, músicos e demais artistas disponibilizaram-se para levar até casa aquilo que a crescente pandemia da covid-19 impedia de ser usufruído em público. São disso exemplo, por cá, festivais como o Eu Fico em Casa ou o polémico (e entretanto cancelado) TV Fest. Têm todos algo em comum: são gratuitos. E se com o apoio de marcas ou outras estruturas é possível renumerar os artistas que actuam, a solo o caso torna-se mais complicado.

