Na Casa de Amália “como se estivéssemos na nossa casa”

A ideia foi de José Gonçalez, responsável pelo concurso Grande Prémio Nacional do Fado na RTP, e o primeiro episódio de um total de 14 estreia-se já esta sexta-feira, às 22h45, no primeiro canal da televisão pública. Em Casa d’Amália inspira-se nas noites em que Amália Rodrigues recebia em sua casa artistas de várias áreas e amigos e, na mesma sala da Rua de São Bento (hoje Casa Museu), em Lisboa, foram filmados entre Novembro de 2019 e o início deste ano os programas que serão transmitidos às sextas-feiras, com José Gonçalez sempre presente e um convidado central por programa, que por sua vez escolhe os restantes. Na estreia, Jorge Fernando convidou Custódio Castelo, Ricardo Ribeiro e Dino d’Santiago. E Ana Moura aparece como convidada-surpresa.

