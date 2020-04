Uma furiosa, gloriosa, dança sobre ruínas

Shabaka Hutchings move-se com rapidez e intenção. Fá-lo em palco, naquele sopro de frases curtas e intensas que extrai do saxofone enquanto o corpo responde aos estímulos do som. Fá-lo enquanto músico e compositor, fá-lo enquanto agente criativo de acção múltipla, dividido entre o futurismo psicadélico sci-fi dos Comet is Coming e o jazz feito catarse percussiva dos Sons of Kemet, com tuba e dois bateristas a apoiarem a reinterpretação moderna do som das festas populares de Barbados, de onde o londrino Shabaka é originário. Além dos Comet is Coming e dos Sons of Kemet, o saxofonista, clarinetista e compositor lidera Shabaka & The Ancestors, quinteto sul-africano que reúne Mthunzi Mvubu (saxofone-alto), Ariel Zamonsky (contrabaixo), Nduduzo Makhathini (órgão Fender Rhodes), Gontse Makhene (percussão) e Tumi Mogorosi (bateria).

Continuar a ler