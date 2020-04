Porque é que a covid-19 não é como a gripe?

Existem semelhanças entre o vírus que provoca uma gripe e o SARS-CoV-2, uma vez que ambos afectam o aparelho respiratório e os primeiros sintomas podem ser parecidos. Mas as diferenças ficam por aí: os estudos apontam para uma letalidade muito superior no novo coronavírus e, ao contrário do que acontece com a gripe, não existe nenhuma vacina ou fármaco que possa atrasar a sua propagação.

Esta nova ameaça coloca "todos em risco", explica o pneumologista Filipe Froes, que sublinha a importância de se manterem as medidas de protecção conhecidas: distanciamento social e lavagem frequente das mãos. Com Filipe Ribeiro