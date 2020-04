Tribunais querem retomar actividade, mas queixam-se de não lhes facultarem meios suficientes

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) quer que os tribunais regressem, tanto seja quanto possível nesta altura, à sua actividade normal. Mas o Ministério da Justiça não lhes está a facultar meios suficientes para que isso possa acontecer – e que passam sobretudo, segundo os responsáveis este órgão, pela disponibilização de salas de audiências virtuais que permitam fazer julgamentos.

Segundo o vice-presidente do CSM, José Lameira, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos do Ministério da Justiça apenas facultou um total de 157 salas de audiências virtuais aos tribunais portugueses. E se nas instâncias superiores – nos Supremo e nos Tribunais da Relação – as 12 salas criadas permitirão retomar os trabalhos com alguma normalidade, o mesmo não sucede com as restantes 145 destinadas aos tribunais de primeira instância, que são muitos mais. “O número de salas disponibilizadas pelo instituto é claramente insuficiente para todo o país”, lamentou o magistrado.

Perante o prolongar de uma situação causada pela pandemia covid-19, e com o serviço dos tribunais a acumular-se, foi decidido que os processos não urgentes, que até agora têm estado parados, poderão retomar o seu andamento, caso seja possível salvaguardar a saúde de todos os intervenientes – de funcionários judiciais a juízes, passando por advogados e arguidos. “Mas na primeira instância isso é um pouco mais difícil”, reconheceu o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Joaquim Piçarra, a quem cabe dirigir, por inerência de funções, o CSM. A cada uma das quatro maiores comarcas judiciais do país foram facultadas dez salas virtuais, enquanto às de menor dimensão, que são a esmagadora maioria, foram atribuídas cinco salas. Não chega, concorda Joaquim Piçarra.

Numa nota emitida esta quarta-feira, o mesmo conselho diz que estado em contacto permanente com o Ministério da Justiça “no sentido de serem facultados, com a urgência que os tempos de emergência exigem, as ferramentas necessárias para que os tribunais possam exercer as suas funções (...), ciente de que só os meios informáticos podem ajudar a ultrapassar os condicionalismos resultantes da pandemia”.

O magistrado quis deixar uma mensagem de esperança: “A justiça não parou e continua a salvaguardar direitos, liberdades e garantias”, mesmo se registou desde o início da declaração do estado de emergência o adiamento de mais de 34 mil diligências marcadas, incluindo julgamentos. Mas Joaquim Piçarra deixou também um aviso: “Os crimes de desobediência, como o desrespeito da obrigação de confinamento e propagação do vírus, terão a resposta adequada por parte da justiça portuguesa”.

Segundo dados avançados pelo CSM, das mais de 150 situações deste género identificadas pelas autoridades desde que a pandemia deu origem à implantação do estado de emergência, apenas 18 tiveram julgamento imediato. O que significa que os restantes casos poderão estar ainda a ser alvo de investigação ou mesmo terem sido arquivados pelo Ministério Público.