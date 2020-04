PÚBLICO é o site de notícias mais lido em Portugal

O PÚBLICO foi o site noticioso mais lido em Portugal no mês de Março. Segundo o barómetro netAudience da Marktest, o PÚBLICO foi lido por 3,8 milhões de pessoas no mês passado, 44,5% do universo de leitores do país, seguido pelo Correio da Manhã e pelo Jornal de Notícias.

Neste ranking, que compara a audiência em multiplataformas das várias publicações dos órgãos de informação em Portugal, e que exclui as leituras fora do país, o PÚBLICO online lidera o consumo de informação em computador e no telemóvel e surge em segundo lugar no tablet, onde o Correio da Manhã obteve mais 15 mil leitores. O crescimento no alcance foi de 80% em PC e 51% em telemóvel.

Comparativamente a Fevereiro, o PÚBLICO cresceu 49% no seu alcance (mais 1,2 milhões de leitores) e o Correio da Manhã 14%. O que este barómetro analisa é, sobretudo, o número de utilizadores únicos de um dado site e a sua capacidade de atingir novos leitores e não tanto a quantidade de visitas ou de páginas vistas.

Desde que a Marktest passou a utilizar este método, que não contabiliza os acessos com origem no estrangeiro para evitar eventuais fraudes, os sites noticiosos nunca tinham tido tantos leitores como hoje, pelo que todos eles registaram fortes crescimentos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas o ranking mudou de forma acentuada em tempos de pandemia: os sites mais lidos em Fevereiro foram, por esta ordem, Correio da Manhã, TVI, Jornal de Notícias, Notícias ao Minuto e PÚBLICO quando em Março essa ordem se alterou para PÚBLICO, Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Notícias ao Minuto e Expresso. Em Junho e Julho de 2019, o PÚBLICO tinha ficado em segundo lugar neste relatório mensal da Marktest, que era então liderado pela TVI.

O melhor trimestre

De acordo com outra ferramenta de análise, o Google Analytics, que mede a quantidade de tráfego de um site em função do número de visitas, visitantes e páginas vistas, o PÚBLICO obteve neste último mês o seu melhor resultado desde que existem dados. Em Março, o site teve 45 milhões de visitas, num sinal crescente de fidelização da sua audiência, e mais de 105 milhões de pageviews.

O PÚBLICO melhorou, sobremaneira, a sua performance nos motores de busca, redes sociais e na distribuição em geral, quer no número de subscritores das suas newsletters, quer no número recorde de downloads da sua aplicação. Foi entre os leitores dos 18 aos 24 anos que o site mais cresceu e para quem o PÚBLICO desenvolveu iniciativas recentes como a do PSuperior. Graças a estes resultados, o PÚBLICO registou, também, o melhor trimestre da sua história ­­— o site tem vindo a crescer, trimestralmente e de forma continuada, desde o último trimestre de 2018.