O que precisa de saber hoje sobre a covid-19

Esta quinta-feira, o número de novos infectados em Portugal cresceu 6,2%, chegando assim aos 13.956. Mas o que marcou o dia foram as novidades em matéria de ensino e há várias.

Estudantes até ao 9.º ano arrancam o terceiro período dia 14 em regime de ensino à distância que se estenderá até ao fim do ano lectivo

As aulas através da RTP Memória para alunos até ao 9º ano são um completo que começa dia 20 de Abril

Exames do secundário são adiados para Julho

Só os alunos do 11.º e do 12.º poderão voltar a ter aulas presenciais nas 22 disciplinas em que é preciso exame para concorrer ao ensino superior

Estão canceladas as provas de aferição do 2.º e 5.º ano, bem como os exames nacionais do 9.º ano

A 1.ª fase das provas nacionais de acesso ao superior, que estava marcada para a segunda quinzena de Junho, passa para os dias 6 a 23 de Julho. A 2.ª fase realiza-se de 1 a 7 de Setembro

O ano lectivo termina a 26 de Junho

Os pais e directores ficaram satisfeitos com as medidas do Governo, os estudantes nem por isso. Saiba mais aqui

O apoio excepcional aos trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes que fiquem em casa a acompanhar os filhos por causa do encerramento das escolas continuará de pé quando terminarem as férias escolares da Páscoa, pois os estabelecimentos vão continuar fechados para os alunos do ensino básico. Saiba mais aqui

Foto

Festejar a Páscoa

Em véspera de fim-de-semana prolongado da Páscoa mas com restrições mais duras à circulação, há locais que já se encheram de gente. Saiba mais com esta reportagem

Aliviar prisões

O Presidente da República promulgou a flexibilização de penas e indultos, apesar das dúvidas. Saiba mais aqui

Mais pedidos de ajuda

As chamadas para a linha SOS-Criança duplicaram no primeiro mês da epidemia. Saiba mais aqui

Foto

Um recuo

A administração do Hospital Curry Cabral recuou e já admite cancelar a transferência de doentes hepáticos para Santa Marta. Saiba mais aqui

Regime excepcional

Os pagamentos através de plataformas digitais, como o homebanking ou aplicações para telemóveis, vão ficar temporariamente isentos de custos, mas apenas para clientes que se encontrem em situações excepcionais no âmbito da actual contexto de crise pandémica. Saiba mais aqui

Foto

Boas notícias

Já se nota: a subida do preço das casas já desacelerou para 0,4% em Março. Saiba mais aqui

Foto

Lá fora

Em Espanha, Pedro Sanchez insta a oposição a seguir o exemplo de Portugal. Saiba mais aqui

Foto

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já saiu dos cuidados intensivos. Saiba mais aqui

Por causa da pandemia, os EUA somam 16,8 milhões de desempregados ao fim de três semanas. Em Nova Iorque, o governador vai registar mais agentes funerários para lidar com aumento de mortos​. Saiba mais aqui