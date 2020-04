Passado, prosperidade e pandemia

Quando Boccaccio se recolheu à vila de Fiesole, nos arredores de Florença, durante a peste de 1348, e teve a sua ideia para o decameron de cem histórias contadas por sete mulheres e três homens que fazem uma quarentena, já era de um exercício de nostalgia que a sua vida literária tratava. Dante morrera uma geração antes, em 1321, no exílio, em Ravena. Boccaccio tinha por ele uma admiração profundíssima. Nós, que conhecemos o título da maior obra de Dante, a *Divina Comédia*, ignoramos na maioria que ela só se chama assim por causa de Boccaccio. Dante chamara ao seu poema apenas a *Comédia*. Foi Boccaccio que lhe acrescentou o adjectivo *Divina* de cada vez que falava ou escrevia sobre ela, de forma que a qualificação acabou por se tornar inseparável do título.

O que Boccaccio não sabia é que o seu mundo estava inapelavelmente a desaparecer.

A data mais antiga que encontramos para uma eclosão da Peste Negra é 1321, a data da morte de Dante, mas do outro lado da grande massa eurasiática, numa província chinesa a que chamavam Hopei, e a que hoje chamamos Hubei, a nordeste de uma cidade chamada Wuchang, que foi uma das três, e a mais antiga, que se juntaram para criar a cidade hoje conhecida por Wuhan. Isto não quer dizer que a pandemia tenha começado em Wuchang; ela pode ter vindo de outro lugar, mas a China era um dos estados mais centralizados e burocratizados daquele tempo, e daqueles de que nos resta documentação mais bem organizada, pelo que pode simplesmente este sejam os primeiros registos de uma pandemia cujas origens são ainda desconhecidas. Nesta nossa última conversa da segunda memória das “seis memórias do último milénio” de que se compõe Agora, agora e mais agora, vamos falar da Peste Negra, e sobretudo do mundo com que a Peste Negra acabou

Esta é a quinta conversa da nossa segunda memória, dedicada à polarização.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O podcast Agora, agora e mais agora está disponível no Spotify, na Apple Podcasts e em outras aplicações de podcasts.

Conheça outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.