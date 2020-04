Morreram 409 pessoas de covid-19 em Portugal. Há 13.956 doentes

Desde o início do surto em Portugal, já morreram 409 pessoas com a covid-19 — 29 nas últimas horas, um aumento de 7,6%. Há 13.956 pessoas doentes, 815 dos casos foram identificados nas últimas 24 horas, número que corresponde a uma taxa de crescimento de 6,2%, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde, actualizado nesta quinta-feira.

Estão internadas 1173 pessoas nos hospitais portugueses, menos 38 do que na quarta-feira, e estão 241 doentes nas unidades de cuidados intensivos, menos quatro pessoas do que no dia anterior. Cerca de 87,2% dos doentes com covid-19 são tratados em casa, revelou o secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa diária desta quinta-feira.

Nesta quinta-feira, havia registo de 205 pessoas dadas como curadas, depois de dois testes negativos. São mais nove pessoas do que na quarta-feira.

Açores registam primeira morte

Os Açores registaram, esta quinta-feira, a primeira morte na região autónoma. De acordo com as informações apuradas pela agência Lusa junto da Autoridade de Saúde regional, tratava-se de um doente internado que terá sido infectado por profissionais de saúde. Tinha cerca de 90 anos e estava internado em Ponta Delgada.

A região Norte continua a ser a mais afectada pela pandemia de covid-19. Já há várias semanas que esta é a região que concentra mais casos e os dados desta quinta-feira mostram isso mesmo: 8102 casos positivos e 224 mortes.

Olhando para a informação disponível por concelhos, observa-se que é o concelho de Lisboa que continua a concentrar o maior número de casos (797), seguido do do Porto (776), do de Vila Nova de Gaia (631) e do de Gondomar (587) — uma lista que quase não tem sofrido alterações nos últimos dias.

Na quarta-feira, havia em Portugal 13.141 pessoas infectadas com o novo coronavírus, 380 mortos e 196 pessoas dadas como curadas.

Portugal está em estado de emergência desde dia 18 de Março devido à pandemia de covid-19 – uma medida prolongada na passada quinta-feira até 17 de Abril. Este estado pode sofrer novos prolongamentos e espera-se que isso aconteça, pelo menos, até que a doença seja dada como dominada em Portugal. Durante a segunda fase do estado de emergência foram determinadas novas regras – nomeadamente a que impede deslocações para fora do concelho desde esta quinta-feira e até à próxima segunda-feira.

Em todo o mundo, há quase 1,5 milhões de casos positivos desde que a doença foi identificada, em Dezembro, em Wuhan, na China. A covid-19 já matou mais de 88 mil pessoas, mas já 332 mil pessoas conseguiram recuperar, em todo o mundo.