Curry Cabral: administração admite cancelar transferência de doentes hepáticos

A evolução da covid-19 “bem mais lenta e controlada” do que aquilo que se esperava poderá levar ao cancelamento da transferência do Centro Hepato-bilio-pancreático e de Transplante (CHBPT) do Hospital Curry Cabral para outra unidade do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC), disse ao PÚBLICO fonte desta estrutura. Esta informação surge depois de o director da Área Cirúrgica e Transplantação e responsável da Cirurgia, Geral, Américo Martins, ter apresentado a demissão de funções, por não ter sido acolhida a proposta que apresentou para que o CHBPT pudesse manter-se no Curry Cabral, num circuito independente da área covid-19. O CHULC diz desconhecer o pedido de demissão.

Américo Martins foi o responsável pela proposta apresentada ao conselho de administração do CHULC para que o centro de referência se mantivesse no Curry Cabral, através da criação de um circuito independente que impedisse o contacto com os doentes tratados na zona dedicada à covid-19. E é o próprio que confirma ao PÚBLICO ter apresentado, esta quarta-feira, a demissão das funções que exercia. A razão, adiantou, prende-se com o facto de a proposta referente ao CHBPT não ter tido uma resposta favorável por parte da administração. “Estamos a falar de fechar uma porta e mudar a zona de acolhimento dos doentes com covid-19, algo que se fazia em duas horas. Não sei por que não aceitam isto, ou é teimosia ou falta de competência”, disse ao PÚBLICO Américo Martins.

Na proposta enviada aos responsáveis do CHULC, na passada segunda-feira, o médico até admitia a possibilidade da transferência do centro para o Hospital de Santa Marta, mas colocava a responsabilidade dessa decisão exclusivamente nas mãos da administração, por considerar que esta unidade não tem condições para receber o centro de referência. Esta quinta-feira explicou o que significa com essa falta de condições: “Tenho 18 camas atribuídas em Santa Marta e eu tenho 30 doentes para transferir. Onde é que os vou pôr? E ocupando as camas todas, como opero? Se me aparecer uma jovem de 20 anos com falência hepática fulminante ou morre ou vou ter de a transferir para Coimbra ou o Porto”, disse.

Contactada pelo PÚBLICO fonte do CHULC diz que “a administração desconhece qualquer intenção de demissão da parte de qualquer médico ou dirigente do centro hospitalar”. E acrescenta que a decisão anunciada de transferir o centro de referência do Curry Cabral poderá nem sequer vir a realizar-se. “A covid-19 está a evoluir de forma bem mais lenta e controlada do que se estava a prever, por isso, pode dar-se o caso de nem sequer ser necessário transferir o serviço para o Santa Marta. Perante tal cenário, que o próprio doutor Américo Martins conhece, menos razão há para qualquer atitude da parte dele”, diz.

O médico não acha que assim seja. Reiterando que a demissão foi entregue, e que a mantém, Américo Martins afirma que a possibilidade de o CHBPT se manter no Curry Cabral “não é suficiente” para o sossegar e à restante equipa médica que, garante, o apoia nesta questão. “O hospital vai ter de qualquer forma internamento de doentes com covid-19 e é necessário o tal circuito independente que propomos, para garantir a segurança de toda a gente”, afirma.

Américo Martins garante que todos os doentes e pessoal do CHBPT foram testados para a covid-19, com resultados negativos, e que é essencial que assim se continue.

O CHULC tinha anunciado que quatro serviços do Curry Cabral seriam transferidos para outras unidades do grupo. Além do centro de referência, o serviço de Medicina Física e Reabilitação iria para o Hospital de Santo António dos Capuchos e dois serviços passariam a funcionar temporariamente no S. José: Ortopedia e Cirurgia Geral. O prazo para a mudança era o final desta semana, pelo que uma decisão definitiva deve ser tomada em breve.