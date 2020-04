Colocações no ensino superior adiadas para o final de Setembro

O calendário de acesso ao ensino superior vai ser integralmente atrasado em cerca de três semanas, em consequência da decisão do Governo de adiar os exames nacionais do ensino secundário para Julho. Os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso vão ser conhecidos a 28 de Setembro. As candidaturas são realizadas durante o mês de Agosto.

O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira, o adiamento dos exames nacionais do ensino secundário, de forma a dar mais tempo às escolas para concluírem este ano lectivo, marcado pela suspensão das aulas presenciais, em consequência da pandemia de covid-19. A 1.ª fase das provas nacionais, que estava marcada para a segunda quinzena de Junho, passa para os dias 6 a 23 de Julho. As aulas vão poder estender-se até 26 de Junho.

Assim sendo, o calendário do concurso nacional de acesso ao ensino superior tem também que sofrer mudanças. O prazo para a apresentação de candidaturas para a 1.ª fase é adiado, estendendo-se agora de 7 a 23 de Agosto. Os resultados são conhecidos a 28 de Setembro.

Uma vez que 2.ª fase dos exames nacionais foi adiada para 1 a 7 de Setembro, a 2.ª fase do concurso de acesso às universidades e politécnicos passa a acontecer entre 28 de Setembro a 9 de Outubro, sendo as colocações anunciadas uma semana depois, a 15 de Outubro. Como habitualmente, há ainda uma 3.ª fase para ingresso ao ensino superior cujas colocações serão conhecidas a 30 de Outubro.

A nova calendarização do acesso ao ensino superior foi decidida no Conselho de Ministros desta quinta-feira, de onde saíram as várias decisões em matéria de Educação anunciadas pelo primeiro-ministro.

O concurso nacional de acesso é a porta de entrada no ensino superior para quase 80% dos estudantes. Este ano, pela primeira vez, serão criados também concursos especiais, para alunos que terminam cursos profissionais ou cursos artísticos, tendo em conta as especificidades destas formações.