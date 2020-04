Cerca de 15% dos mortos por covid-19 eram idosos que viviam em lares

Mas o total de mortes em lares de idosos onde foram confirmados casos positivos de infecção pelo novo coronavírus pode ainda superior ao número agora divulgado. “Estas são populações fragilizadas que, quando morrem em ambiente que não seja hospitalar, é difícil de determinar a causa da morte”, admite o MTSSS, que explica que os dados são de “auto-preenchimento por parte dos lares” em resposta enviada ao PÚBLICO. A recolha de informação neste tipo de estruturas não é fácil. “Ao contrário do que se passa, por exemplo, no SNS, as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) – vulgo lares de idosos, não são públicas, logo não há uma forma automática e única de fazer recolha sistemática e uniforme de informação”, justifica o ministério.

Adiantando que, dos 2520 lares no país, estão a ser acompanhados diariamente 100, “ou por casos suspeitos ou por testes positivos”, Ana Mendes Godinho lembra que estas estruturas são geridas por IPSS e empresas. “Mas desde o início procurámos fazer orientações e regras para prevenção. Demos orientações com exemplos concretos e demos formação e orientações técnicas para implementar medidas de segurança. Há mais de um mês que se aplicou a interdição de visitas para limitar o risco de entradas e saídas”, elenca. Foi ainda criada uma equipa de acompanhamento permanente que integra a Caritas, a Cruz Vermelha e a CNIS para encontrar respostas quando isso não é possível a nível municipal.

Foi igualmente criada uma bolsa especial do IEFP, através da qual colocaram 200 pessoas em 40 instituições e lançaram uma campanha de voluntariado que já tem cerca de 3 mil pessoas inscritas. “Já há pessoas colocadas e 20% mostrou disponibilidade para trabalhar com pessoas que tiveram teste positivo”, frisa a governante.

Sobre a crónica falta de testes nos lares, Ana Mendes Godinho adianta que foi desenvolvido um programa de testagem complementar. “Este programa foi lançado há 15 dias, inicialmente com três universidades e agora temos 17 universidades e politécnicos. A universidade do Porto começa na segunda-feira, Viana do Castelo também e Évora. O politécnico de Bragança também vai produzir testes e Vila Real também já se está a preparar”. A prioridade é testar profissionais e casos suspeitos.

“Vamos ter muito mais capacidade de realização de testes no terreno. Este programa é como um puzzle, queremos juntar os vários recursos que existem disponíveis no país. Houve outras entidades que já começaram a fazer, como por exemplo a Câmara do Porto com o Hospital de São João, por isso digo que este é um programa complementar”. O custo que o Estado vai suportar é de 35 euros por teste através dos protocolos que fez com os politécnicos e universidades, acrescentou.

Ana Mendes Godinho nota, porém, que cada instituição tem de fazer o seu papel e há uma quantidade de câmaras com grande capacidade de resposta quando é preciso colocar pessoas em locais diferente da que havia na fase inicial.

Falta de material

Um caso que que chocou o país foi o de um lar da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro onde 15 idosos morreram vítimas de covid-19 e onde havia 77 utentes infectados no início desta semana. Neste lar que se situa no Complexo Social da Moita, em Oliveirinha, os óbitos foram ocorrendo “ao longo dos dias” e apenas alguns dos doentes morreram no hospital, segundo o presidente da câmara, Ribau Esteves. Os casos foram detectados quando os 105 idosos e os funcionários foram sujeitos a testes que já tinham sido pedidos “pelo menos duas semanas” antes, lamentou Ribau Esteves, que acredita que a situação podia ter sido evitada. “Quanto mais cedo tivéssemos despistado os casos, maior era a probabilidade de baixar o contágio”, acentua.

O presidente da câmara garantia então que, ao contrário do que a Direcção-Geral da Saúde tem afirmado, há lares à espera da execução de testes de despiste à Covid-19 que estavam planificados e que não foi possível realizar, por não haver zaragatoas para recolher amostras para irem para o laboratório.

O material necessário para a realização de testes tem vindo a chegar aos soluços a Portugal. No início desta semana, chegaram 90 mil zaragatoas (uma espécie de cotonete usada para tirar amostras para análise), anunciou esta quinta-feira o secretário de Estado da Saúde, António Sales. A distribuição está a ser feita pelo Infarmed em colaboração com o laboratório militar. O governante revelou igualmente que vão chegar a Portugal “mais de um milhão de testes para a reserva estratégica nacional, tal como kits de extracção, que serão disponibilizados até ao próximo dia 17.

Protestos no Norte

Os protestos dos autarcas de alguns concelhos do Norte do país, que exigem equidade na distribuição de testes para despiste de covid-19 na região que é a mais fustigada pela epidemia de Covid-19, encontraram entretanto eco junto do Governo, que deu luz verde à realização de testes já a partir desta sexta-feira.

O boletim divulgado esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde mostra que o Norte continua a ser o grande foco de novas infecções de covid-19: dos 815 novos casos, 716 ocorreram na região, ou seja, 87,8% do total nacional. É também o Norte que regista mais óbitos: 16 em 29 mortes, o que representa 55,2% do total nacional.​