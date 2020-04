A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Joana Ribeiro Dimas - Saias do Ti Feliz

O Florêncio Cacete é um folclorista, na dimensão mais profunda da palavra. Gosta das suas raízes, sabe mesmo de onde veio e honra-o. Defende o Alentejo e motiva as pessoas, tem motivado os jovens a gostarem das suas raízes e essa sua contaminação dá frutos — eles percebem que devem questionar, que devem ser críticos, porque são olhados como pessoas para além das instituições. Nessa senda, tem pedido a vários jovens para cantarem Saias e enviarem o resultado. Hoje temos a Joana da Vila do Cano. Grava também as tuas Saias e envia para [email protected]. Se há uma coisa boa neste isolamento é estarmos mais próximos de nós próprios, na essência; a maior parte das vezes esquecemo-nos disso.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.