Até eu que não percebo muito de assuntos europeus sei distinguir o Mário Centeno presidente do Eurogrupo do Mário Centeno ministro das Finanças do Governo de Portugal, coisa que o eurodeputado Paulo Rangel parece não entender muito bem (como ficou explícito no artigo de 7 de Abril no PÚBLICO no habitual quadradinho do “não” que ele, eurodeputado, reserva habitualmente para o governo português ou para o PS).

Acha Paulo Rangel que a credibilidade de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo não sairia afectada se ele não desempenhasse essas funções com o máximo de imparcialidade, mesmo no que toca à questão dos coronabonds? Porque carga de água é que Mário Centeno, nomeado árbitro, deveria puxar a brasa à sardinha da sua equipa?

Talvez haja uma explicação para isto: é que Paulo Rangel classifica os seus adversários políticos segundo a sua própria bitola, que é a do manda abaixo populista e simplista. É que seja na Europa, seja em Portugal, Rangel há-de sempre ser apenas um típico militante do PSD que faz barulho contra o PS e contra o governo, dê por onde der, não importa qual o motivo. Rangel consegue o facto extraordinário de estar no Parlamento Europeu e não ser deputado do PPE europeu, mas sim do PSD português. Bravo, bravíssimo.

Alípio Soeiro, Lisboa

Segurança Social/trabalho doméstico

A propósito do artigo “Empregadas domésticas – entre viver com patrões ou ver os filhos”, publicado no PÚBLICO de 7 de Abril, embora ainda se possa dizer que em tempo de guerra não se limpam armas, convém ter presente que daqui a uns meses “o que havia não vai ficar da mesma forma”, importa ir pensando em mudanças. Nesta conformidade, no conjunto de pessoas de idade possuidoras de perfil positivo em termos de saúde e sabedoria, assumindo longevidade, deve haver, para além de disponibilidade para aprender, conforto material conseguido com poupanças e, em muitos casos, acabando com pensões de miséria através do controlo do pagamento à Segurança Social a todos os níveis profissionais, não esquecendo o serviço doméstico prestado à hora, ao dia ou ao mês. Permanecer no mercado de trabalho em situações laborais especiais que permitam vivência social e manter indispensáveis cuidados familiares, nomeadamente de cuidador (ou cuidadora) informal principal, havendo exigência de colaboração doméstica actuando como cuidador (ou cuidadora) informal não principal, pelo que importa valorizar este trabalho em termos sociais e materiais.

António de Oliveira Pena, Paço de Arcos

Aulas

No momento que escrevo, ainda não se sabe se o estado de emergência decretado para durar até ao dia 17 de Abril irá ser ou não renovado. Porém, sabe-se que as autoridades vão decidir hoje se as aulas vão ou não ser retomadas em Maio. Talvez por ser leigo nesta matéria, faz-me muita confusão esta urgência e por isso só peço, para o bem de todos nós, que a autoridade responsável que em 15 de Janeiro afirmou que o coronavírus não chegaria a Portugal, não faça parte dessas entidades que irão decidir a data da reabertura das aulas.

Jorge Morais, Porto