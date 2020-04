Covid-19: Hotéis do Porto abertos para profissionais de saúde com almoços de Páscoa take away

A maioria dos hotéis portugueses está encerrada devido à pandemia, mas algumas unidades estão abertas para alojar profissionais de saúde que combatem a covid-19 e, em simultâneo, estão a preparar almoços de Páscoa take away para este domingo.

Em declarações à Lusa, fonte da comunicação do Hotel Porto Palácio avançou nesta quinta-feira que as encomendas dos almoços de Páscoa em take away "têm de ser levantadas no hotel” e a iniciativa destina-se “apenas a quem está no concelho do Porto”.

Os almoços de Páscoa take away do Porto Palácio, para o próximo domingo, dia 12 de Abril, surgem no contexto de a unidade hoteleira estar aberta com 70 quartos disponíveis para profissionais de saúde que estão de serviço no combate à covid-19 nas unidades hospitalares do Porto.

A segunda razão para que o hotel da Sonae Capital, localizado na Boavista, querer chegar à mesa das famílias do Porto explica-se com a “tradição” de preparar almoços em épocas festivas, como o Natal e a Páscoa e, mesmo em tempos de coronavírus, a unidade hoteleira vai cumprir a confecção de refeições especiais para os clientes habituais, explica fonte do gabinete de comunicação, acrescentando que a unidade do grupo localizada na cidade de Lagos (Algarve) também está a proporcionar o take away pascoal.

Na ementa constam alguns dos pratos típicos da celebração junto das famílias do Porto, como o cabrito assado, barriga de leitão assada, bacalhau com crosta de broa de milho e azeitona e garoupa assada com legumes.

As encomendas devem ser feitas até 72 horas e têm de ser levantadas até ao meio-dia de domingo “com toda segurança”.

No hotel Vila Galé Porto, que também está aberto em tempos de coronavírus a acolher médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, está a receber encomendas até ao dia desta quinta-feira do menu Páscoa 2020 disponíveis para take-away.

“Devido às medidas de contingência da covid-19, esta oferta dirige-se aos residentes do concelho da respectiva cidade”, adiantou fonte do grupo Vila Galé, recordando que o mesmo se passa nas unidades do Galé Ópera, em Lisboa, Coimbra e Évora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As encomendas de “bacalhau assado com bróculos, cenoura e batatinhas”, “cabrito assado com grelos” e a “aletria com canela” devem ser levantadas entre as 10h00 e as 14h00 do dia 12 de Abril.

A Páscoa ou Domingo da Ressurreição é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus ocorrida três dias depois da sua crucificação no Calvário, conforme o relato do Novo Testamento, e é a principal celebração do ano litúrgico cristão e uma das mais importantes festas cristãs.

O presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo (APHORT) revelou na passada semana que 95% do sector hoteleiro fechou devido à pandemia da covid-19.