Amêndoas e bolinhos de chocolate para uma Páscoa mais saudável

Para mostrar que é possível manter a tradição e celebrar a quadra com receitas saudáveis e equilibradas à mesa, a cozinha do Holmes Place propõe uma série de iguarias, num cardápio variado, que inclui entradas de cogumelos recheados com ovos de codorniz, cabrito assado no forno e sobremesas como mousse de cacau e amêndoa ou o tradicional folar.

Destacamos duas receitas com o carimbo Plant Based Kitchen, trazidas pela nutricionista Joana André. A primeira põe no prato amêndoas de chocolate caseiras. Comece por tostar 70 gramas de amêndoas no forno a 140 graus e reserve. Num tacho, coloque 3 colheres de sopa de geleia de arroz, uma colher de chá de óleo de coco, uma colher de sobremesa de cacau puro em pó e outra de coco ralado.

Leve ao lume até ferver, mexendo bem, e adicione uma pitada de sal. Retire do lume e envolva as amêndoas no preparado. Em seguida, coloque-as bem separadas num tabuleiro forrado com papel vegetal. Leve ao forno a 180 graus, durante 7 minutos.

Para a segunda receita, bolinhos de chocolate, comece por tirar o caroço a 120 gramas de tâmaras medjool e demolhá-las em água morna durante 15 minutos. Num processador, coloque as tâmaras, 40 gramas de amêndoa inteira, 25 gramas de cacau em pó e 20 gramas de coco ralado. Se a mistura ficar muito espessa adicione um pouco de água.

Num recipiente, junte ao preparado 30 gramas de amêndoas picadas grosseiramente e mexa bem. Faça bolinhas de chocolate e envolva-as com a restante amêndoa picada (30 gramas). Para ajudar a solidificar, leve ao frigorífico.