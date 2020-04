A internet não perdoa, nem Isabel II escapa

Pela quinta vez em 68 anos de reinado, Isabel II dirigiu-se ao povo britânico neste “tempo cada vez mais difícil”. Num discurso transmitido pela BBC, a monarca enviou uma mensagem de esperança e essa foi também a cor que vestiu. “Dias melhores virão: vamos estar com os nossos amigos novamente, vamos estar com as nossas famílias novamente, vamos encontrar-nos outra vez”, disse.

Num tempo "desafiador", a monarca incentivou os britânicos a respeitar o confinamento. "Juntos, estamos a enfrentar esta doença e quero garantir que, se permanecermos unidos e resolutos, vamos superá-la", disse, evocando um espírito de coesão nacional.

Aproveitou também o momento para agradecer a todos o que estão na “linha da frente do serviço Nacional de Saúde”.

A monarca usou um vestido verde que a internet rapidamente utilizou como um greenscreen. Os memes não tardaram a surgir: a rainha apareceu vestida com o coronavírus e com a mítica banda Queen, por exemplo. Os trocadilhos foram infinitos e as imagens tornaram-se rapidamente virais no Twitter.

Esta não é a primeira vez que isto acontece com a monarca. Na celebração do seu 90.º aniversário, em 2016, também vestiu um fato verde e o resultado foi o mesmo. Mesmo em tempos "difíceis", o humor pode ser um bom remédio.