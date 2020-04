A Páscoa em casa faz-se online: restaurantes e doces, take-away e entregas, tudo para compor a mesa

Não vai haver missas presenciais, as cruzes não vão circular na rua, nem vamos ter grandes reuniões familiares à volta de mesas fartas. Pode ser uma Páscoa diferente, mas não faltam ideias para que seja o mais tradicional possível. Mesmo que seja partilhando duas metades de um mesmo ovo - à distância de várias casas. Ou até uma Páscoa mais solidária, contribuindo com as nossas compras para alegrar o dia de quem trabalha nos hospitais. E, sempre, com a presença à mesa de algumas iguarias imprescindíveis nesta época, entregues em casa ou recolhidas em restaurantes. Deixamos algumas sugestões, umas quantas com assinatura. Boa Páscoa!

