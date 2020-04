Um “ovo de chocolate esperança” para partilhar numa Páscoa à distância

Nos almoços de Páscoa que reuniam toda a família, Mariana Marques costumava “partir a sobremesa a meio” com a prima. Entre as amêndoas e os coelhinhos, cada uma saboreava um pedaço do “clássico” ovo de chocolate. Com a pandemia que obriga à limitação de deslocações e ao distanciamento social, muitos tios e sobrinhos não vão conseguir fazer a festa em conjunto, mas o Bira dos Namorados, hamburgueria e pregaria de que Mariana é proprietária, propôs uma solução para “fazer a ponte”: um “ovo de chocolate esperança” que familiares ou amigos podem enviar uns aos outros e repartir entre si – mesmo à distância.

O desafio lançado pelo estabelecimento artesanal é simples: depois de encomendarmos um destes ovos para nós próprios, podemos fazer o mesmo para a casa de quem quisermos, “criando assim um ‘momento em comum’ e ‘partilhando’ metade da sobremesa, apesar de afastados”. “Eu como a minha metade no meu quarto e a pessoa a quem dou a ‘prenda’ come no dela. Não é por não podermos estar juntos que não podemos continuar com a nossa tradição”, sugere a gestora. “Tem até mais piada se enviarmos sem dizer nada a avisar, é da maneira que criamos uma surpresa.”

O doce, que consiste em meio ovo da Páscoa recheado de mousse de bolacha Oreo, está disponível – por 4,90€ – a partir de hoje e até 19 de Abril. Pode ser entregue ao domicílio, através da Uber Eats, ou ainda, para quem preferir o levantamento num dos espaços físicos do Bira dos Namorados, em Braga ou no Porto (a hamburgueria é minhota de origem), em regime take-away.

Mariana Marques explica ao PÚBLICO que a Páscoa é “uma época extraordinária para a cidade de Braga” – na qual “tudo fica cheio”. “Vemos multidões incríveis no Arco da Porta Nova, a nossa rua fica fechada para poderem passar três procissões, todo o ambiente da festa é muito marcante.” “Por esta altura”, continua, “teríamos a casa repleta de pessoas”. Agora, com o “vazio medonho” que paira dentro do Bira dos Namorados, o espaço quer que “nos possamos sentir unidos pelo sabor, se não nos podemos sentir unidos de outra forma mais calorosa”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este “ovo de chocolate esperança” surge depois de, há umas semanas, o Bira dos Namorados ter também lançado o hambúrguer solidário “arco-íris” – nascido de uma parceria com a Tech4Covid, movimento que juntou várias startups portuguesas com vista ao desenvolvimento de projectos tecnológicos capazes de combater a ameaça do novo coronavírus. 50 cêntimos dos dois euros desse hambúrguer eram doados para a compra de material hospitalar. “O sector da restauração tem sofrido uma queda muito complicada, mas, mesmo assim, não nos podemos esquecer da necessidade de ajudar quem ainda mais precisa”, sublinha Mariana Marques.

Uma vez que deseja “tornar a Páscoa extra doce”, o Bira dos Namorados está a incluir ovos da Páscoa miniatura em todas as encomendas feitas até 19 de Abril, data que coincide ao fim da comercialização do “ovo de chocolate esperança” e corresponde ao domingo de pascoela. 5% do valor das encomendas reverte para a iniciativa Tech4Covid.